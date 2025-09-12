ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинский талант Попов продлил контракт с "Эмполи" после трех голов на старте

Пятница 12 сентября 2025 13:58
UA EN RU
Украинский талант Попов продлил контракт с "Эмполи" после трех голов на старте Богдан Попов (фото: x.com/EmpoliFC)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский нападающий U19 Богдан Попов подписал новый трехлетний контракт с итальянским "Эмполи". 18-летний форвард уже успел заявить о себе в Серии Б и дебютировал в юниорской сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Попов останется в "Эмполи" до лета 2028 года

По информации пресс-службы клуба, Попов присоединился к "Эмполи" летом 2023 года из польского "Гурника" и подписал новое соглашение еще на три года.

"Я рад, что продлил контракт. В "Эмполи" мне комфортно, и я счастлив играть здесь. Хочу поблагодарить клуб за доверие, тренера и партнеров по команде, которые всегда меня поддерживают. Сезон начался удачно, но мы не должны останавливаться", - цитирует Попова сайт клуба.

Впечатляющий дебют во взрослой команде

Украинский форвард начал сезон в стартовом составе "Эмполи" в матче первого раунда Кубка Италии против "Реджаны".

В Серии Б Попов уже дважды вышел в старте и отметился тремя голами. Украинец оформил дубль против "Падовы" и забил в ворота "Реджаны".

Выступления за сборную Украины

Благодаря успехам в "Эмполе" Попов получил первый вызов в юниорскую сборную Украины, где провел три матча и забил дебютный гол в товарищеском поединке против Испании (1:3).

Что известно о Попове

Богдан Попов родился в Нежине, Черниговская область, в 2007 году. Он является воспитанником академии киевского "Динамо", где начал свою футбольную карьеру.

В сезоне 2024/25 Попов выступал за команду "Эмполи" U20, в 34 матчах забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Ранее нападающий играл за юношескую сборную Украины U17, проведя четыре матча.

В турнирной таблице Серии Б "Эмполи" занимает 10-е место после двух туров. Следующий матч команда проведет 14 сентября против "Специи" дома.

Напомним вам, как Богдан Попов стал лучшим игроком тура в Италии.

Также читайте о самых громких трансферах лета в мире и Украинской Премьер-Лиге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Футбол Чемпионат Италии
Новости
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России