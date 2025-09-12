Украинский талант Попов продлил контракт с "Эмполи" после трех голов на старте

Украинский нападающий U19 Богдан Попов подписал новый трехлетний контракт с итальянским "Эмполи". 18-летний форвард уже успел заявить о себе в Серии Б и дебютировал в юниорской сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Попов останется в "Эмполи" до лета 2028 года

По информации пресс-службы клуба, Попов присоединился к "Эмполи" летом 2023 года из польского "Гурника" и подписал новое соглашение еще на три года.

"Я рад, что продлил контракт. В "Эмполи" мне комфортно, и я счастлив играть здесь. Хочу поблагодарить клуб за доверие, тренера и партнеров по команде, которые всегда меня поддерживают. Сезон начался удачно, но мы не должны останавливаться", - цитирует Попова сайт клуба.

Впечатляющий дебют во взрослой команде

Украинский форвард начал сезон в стартовом составе "Эмполи" в матче первого раунда Кубка Италии против "Реджаны".

В Серии Б Попов уже дважды вышел в старте и отметился тремя голами. Украинец оформил дубль против "Падовы" и забил в ворота "Реджаны".

Выступления за сборную Украины

Благодаря успехам в "Эмполе" Попов получил первый вызов в юниорскую сборную Украины, где провел три матча и забил дебютный гол в товарищеском поединке против Испании (1:3).

Что известно о Попове

Богдан Попов родился в Нежине, Черниговская область, в 2007 году. Он является воспитанником академии киевского "Динамо", где начал свою футбольную карьеру. В сезоне 2024/25 Попов выступал за команду "Эмполи" U20, в 34 матчах забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Ранее нападающий играл за юношескую сборную Украины U17, проведя четыре матча.

В турнирной таблице Серии Б "Эмполи" занимает 10-е место после двух туров. Следующий матч команда проведет 14 сентября против "Специи" дома.