Сколько дронов Украина запускает по РФ: Зеленский впервые назвал цифры
Украинские защитники в среднем запускают по России до 150 беспилотников в день. Это в несколько раз меньше того количества, которое использует страна-агрессор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в Копенгагене.
Глава государства обратил внимание, что еще год назад украинские воины не могли в полной мере отвечать на российские удары по объектам гражданской инфраструктуры. Тогда из-за этого в Украине были блэкауты.
"Теперь мы можем отвечать, и они чувствуют наши мощные ответы. Они используют сегодня 500-600 беспилотников в день, мы - 100-150", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что возможности увеличить производство беспилотников у Украины есть, но вопрос в финансировании. Эту тему президент уже обсудил с партнерами.
"За счет увеличения финансирования мы сможем выйти на аналогичные показатели по дальнобойным дронам. Тогда будет больше вопросов со стороны их (российского - ред.) общества к их лидеру", - добавил президент.
Ответ на террор РФ
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что украинские защитники будут отвечать на российские удары по украинской энергетике.
По словам главы государства, Украина не будет "терпеть в темноте".
Также Зеленский отмечал, что если Россия продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, то в Москве "будет блэкаут".