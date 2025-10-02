Скільки дронів Україна запускає по РФ: Зеленський вперше назвав цифри
Українські захисники у середньому запускають по Росії до 150 безпілотників на день. Це в кілька разів менше від тієї кількості, яку використовує країна-агресор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського в Копенгагені.
Голова держави звернув увагу, що ще рік тому українські воїни не могли повною мірою відповідати на російські удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Тоді через це в Україні були блекаути.
"Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. Вони використовують сьогодні 500-600 безпілотників на день, ми - 100-150", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що можливості збільшити виробництво безпілотників в України є, але питання у фінансуванні. Цю тему президент уже обговорив із партнерами.
"Завдяки збільшенню фінансування ми зможемо вийти на аналогічні показники щодо далекобійних дронів. Тоді буде більше запитань з боку їхнього (російського - ред.) суспільства до їхнього лідера", - додав президент.
Відповідь на терор РФ
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що українські захисники відповідатимуть на російські удари по українській енергетиці.
За словами глави держави, Україна не буде "терпіти в темряві".
Також Зеленський зазначав, що якщо Росія продовжить атакувати енергетичну інфраструктуру України, то в Москві "буде блекаут".