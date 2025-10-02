Скільки дронів Україна запускає по РФ: Зеленський вперше назвав цифри

Українські захисники у середньому запускають по Росії до 150 безпілотників на день. Це в кілька разів менше від тієї кількості, яку використовує країна-агресор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського в Копенгагені.

Голова держави звернув увагу, що ще рік тому українські воїни не могли повною мірою відповідати на російські удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Тоді через це в Україні були блекаути.

"Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. Вони використовують сьогодні 500-600 безпілотників на день, ми - 100-150", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що можливості збільшити виробництво безпілотників в України є, але питання у фінансуванні. Цю тему президент уже обговорив із партнерами.

"Завдяки збільшенню фінансування ми зможемо вийти на аналогічні показники щодо далекобійних дронів. Тоді буде більше запитань з боку їхнього (російського - ред.) суспільства до їхнього лідера", - додав президент.