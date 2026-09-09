Новая волна миграции? Выезжают ли украинцы за границу из-за усиления обстрелов

Обострение ситуации с вражескими обстрелами и дроновыми атаками в Украине накладывает на людей сильный психологический отпечаток.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина эксперт по миграции, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины, кандидат экономических наук Алексей Позняк .

Увеличилось ли количество украинцев, которые едут за границу

Специалист сообщил, что в Институте демографии для исследования таких данных пользуются:

данными из открытых источников;

данными опросов, которые проводят разные социологические структуры.

"И хочу сказать, что в целом все эти данные сейчас не показывают серьезного увеличения миграционных намерений", - констатировал Позняк.

Он добавил, что "если оценивать картину очень в целом", то "те, кто были склонны выехать из Украины из-за войны, уже это сделали".

"Те, кто остался или вернулся после кратковременного выезда и недолгого пребывания за границей, в большей степени ориентируются на то, чтобы находиться в Украине", - объяснил ученый.

По крайней мере, по его словам, "пока ситуация не изменится очень существенно".

"Конечно, из-за нынешних событий количество тех, кто решит ехать, вырастет. Особенно если условия станут более невыносимыми, чем они сейчас", - признал эксперт.

Однако он добавил, что это все равно вряд ли будет "именно вот такой массовый выезд, как было в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения".

"Тогда выехали те, кто наиболее мобилен, кто был наиболее склонен к тому, чтобы принять такое решение", - напомнил сотрудник Института демографии.

Те, кто были склонны выехать из Украины из-за войны, уже это сделали (инфографика: РБК-Украина)

Что заставляет людей принимать решение о выезде сейчас

Позняк заметил, что решения о выезде обычно меняют, "когда существенно меняется сама ситуация вокруг человека".

"Когда это происходит, тогда уже в новых условиях люди принимают то или иное решение", - добавил эксперт по миграции.

Он сообщил, что по официальным данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) абсолютный пик массового выезда пришелся именно на первые месяцы полномасштабного вторжения.

Ученый напомнил, что тогда "за считанные недели и месяцы украинско-европейскую границу пересекли миллионы".

"Только за первые несколько недель марта 2022 года выехало более 3 миллионов человек. А к концу весны - цифра пересекла отметку в 6-7 миллионов пересечений", - уточнил специалист.

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Были ли другие волны массовых выездов после 2022 года

По данным Позняка, "не в таком масштабе", но "определенным образом" выездов стало больше в прошлом году.

"Когда в Украине разрешили выезд мужчин в возрасте 18-22 лет", - уточнил он.

Эксперт добавил, что кроме этого периода "больше всплесков не было".

"Чтобы такие тенденции отслеживать, мы используем для анализа данные пограничной службы. Это - один из источников. Смотрим на это критически", - поделился ученый.

Он объяснил, что летом "традиционно есть увеличение потока граждан, которые куда-то едут", ведь это сезон отпусков (когда люди запланировано едут в Европу отдохнуть и потом возвращаются).

"А кто-то посмотрит и скажет, что это массовые выезды, например, из-за обстрелов. Но откуда такой вывод? Мы такой оценки дать не можем", - рассказал специалист.

Однако точно можно увидеть, что "в начале лета выезжает больше, и к концу лета больше людей возвращается".

"То есть мы фиксируем противоположный поток в сторону Украины", - констатировал Позняк.

Напоследок он признал: "Так или иначе, конечно, все эти обострения обстрелов накладывают на людей сильный психологический отпечаток".

"Сейчас годы войны, ситуация меняется довольно часто: сегодня одна ситуация, завтра уже другая... И так уже несколько лет. И когда ситуация остается более-менее на одном уровне опасности, люди частично привыкают. Это тоже есть", - подытожил эксперт.