Только 30% беженцев вернутся в Украину после окончания войны, - прогноз демографа

В настоящее время за границей находятся около 5 миллионов украинских беженцев. По прогнозам, только каждый третий из них вернется на Родину после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Института демографии и исследования качества жизни Эллы Либановой во время Киевского международного экономического форума, передает "Укринформ".

Возвращение украинских беженцев

По данным Евростата, на 30 июня в странах Евросоюза находилось 4,4 миллиона украинцев.

"Где-то еще 600 тысяч - в других странах, вне ЕС. Это прежде всего, безусловно, Канада, Британия, немного Молдова. То есть это примерно 5 миллионов", - говорит демограф.

По ее словам, треть из этого количества - дети и подростки до 18 лет , только 6% - люди старше 65 лет.

В 2022 году можно было прогнозировать возвращение около 50% украинцев, уехавших за пределы страны из-за войны. Сейчас, по мнению Либановой, можно условно рассчитывать на возвращение трети из них.

Почему не вернутся

Либанова считает, что ежемесячно во время войны уменьшается количество готовых вернуться в Украину.

"Потому что все больше адаптируются там и все больше разрушений здесь. Если посмотреть на процент наших женщин, в возрасте от 20 до 64 лет - 70% этих женщин работают (за рубежом - ред.). Это абсолютно невероятный показатель для первой волны мигрантов", - говорит она.

Ученая добавила, что после завершения войны и отмены запрета на выезд мужчин может произойти вторая волна миграции из Украины. Ветераны будут возвращаться с фронта и, вероятно, не смогут найти в гражданской жизни столь же высокие зарплаты.

"А за границей уже устроившаяся жена, ребенок, который, как они считают, имеет перспективы лучшего будущего", - сказала Либанова.