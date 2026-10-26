Только 30% беженцев вернутся в Украину после окончания войны, - прогноз демографа
В настоящее время за границей находятся около 5 миллионов украинских беженцев. По прогнозам, только каждый третий из них вернется на Родину после окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Института демографии и исследования качества жизни Эллы Либановой во время Киевского международного экономического форума, передает "Укринформ".
Возвращение украинских беженцев
По данным Евростата, на 30 июня в странах Евросоюза находилось 4,4 миллиона украинцев.
"Где-то еще 600 тысяч - в других странах, вне ЕС. Это прежде всего, безусловно, Канада, Британия, немного Молдова. То есть это примерно 5 миллионов", - говорит демограф.
По ее словам, треть из этого количества - дети и подростки до 18 лет , только 6% - люди старше 65 лет.
В 2022 году можно было прогнозировать возвращение около 50% украинцев, уехавших за пределы страны из-за войны. Сейчас, по мнению Либановой, можно условно рассчитывать на возвращение трети из них.
Почему не вернутся
Либанова считает, что ежемесячно во время войны уменьшается количество готовых вернуться в Украину.
"Потому что все больше адаптируются там и все больше разрушений здесь. Если посмотреть на процент наших женщин, в возрасте от 20 до 64 лет - 70% этих женщин работают (за рубежом - ред.). Это абсолютно невероятный показатель для первой волны мигрантов", - говорит она.
Ученая добавила, что после завершения войны и отмены запрета на выезд мужчин может произойти вторая волна миграции из Украины. Ветераны будут возвращаться с фронта и, вероятно, не смогут найти в гражданской жизни столь же высокие зарплаты.
"А за границей уже устроившаяся жена, ребенок, который, как они считают, имеет перспективы лучшего будущего", - сказала Либанова.
Ранее РБК-Украина писало, что население Украины сократилось до 28,5 миллионов человек из-за выезда граждан за границу. Ситуация усугубилась миграционными процессами за последний период, сообщила Элла Либанова.
Кроме того, на решение украинцев, вынужденно выехавших за границу во время полномасштабного вторжения, влияет целый комплекс факторов. Возвращение домой не всегда зависит даже от финансов.