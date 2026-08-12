ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Аналитика » Мнения

Демография как инфраструктура суверенитета

12:01 12.08.2026 Ср
9 мин
Нехватка людей стала главной угрозой для Украины. Почему разговоры об иностранной миграции и диаспоре неизбежны?
aimg Наталья Климова
Демография как инфраструктура суверенитета Фото: Нехватка людей стала главной угрозой для Украины (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина столкнулась с глубоким демографическим кризисом, который существенно обострили война и массовая миграция молодежи и женщин за границу. Без достаточного количества людей под угрозой оказываются и экономическое восстановление страны, и ее геополитическая субъектность.

О угрозах потери человеческого капитала, сложностях привлечения трудовых мигрантов и почему государство не может строить стратегию только на надеждах о возвращении беженцев – в колонке для РБК-Украина рассказывает заместитель директора "ИСАР Еднання" Наталия Климова.

Главное:

  • Вопрос существования: Демографические вызовы угрожают суверенитету Украины не меньше, чем непосредственные военные риски.
  • Потеря капитала: За границу выехали преимущественно образованные женщины и молодежь, которые активно интегрируются в новые общества.
  • Иллюзия возвращения: Государство не должно опираться только на надежду, что миллионы беженцев вернутся после окончания войны.
  • Неизбежность миграции: Вопрос привлечения иностранной рабочей силы станет обязательным, но потребует четких условий и квот.
  • Комплексная стратегия: Украине нужна новая демографическая политика, которая объединит безопасность, поддержку тех, кто остался, и работу с диаспорой.

    В апреле этого года Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований, сделала публичное заявление, которое вмиг стало резонансным. По ее данным на февраль 2026, на подконтрольных Украине территориях проживает 29 миллионов человек – еще на один миллион меньше, чем в прошлом году.

    Демографическая деградация началась еще в 1993 году, когда появилось естественное сокращение, которое только набирает обороты из-за полномасштабной войны и миграции. Эти данные заставляют тех, кто мыслит трезво, задать вопрос: а будет ли существовать украинская нация через 100 лет?

    Темный фон

    В популярной книге "Следующие 100 лет" Джордж Фридман, признанный эксперт в сфере геополитического прогнозирования, отводит ключевую роль именно демографии. В частности, она стала причиной полномасштабного вторжения – Россия спешит захватить нас, пока ее собственная демографическая катастрофа еще позволяет удерживать армию, достаточную для ведения настолько масштабной войны.

    И даже после предсказанного-таки Фридманом коллапса российской власти, украинские люди останутся центром геополитического соперничества, поскольку прогнозируемые им новые региональные лидеры – Польша и Турция – будут соревноваться за привлечение дефицитного человеческого ресурса для расширения своих экономических зон влияния.

    Читайте также: "Беби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев

    Читать Фридмана горько, однако необходимо, чтобы трезво осознать роль демографии в нашем суверенитете. Не может быть могущественного государства без достаточного количества людей, которые строят и защищают эту экономическую, геополитическую и военную мощь.

    Вместе с тем, уже 12 лет Украина живет не только с тактильным чувством военной угрозы, но и с привкусом демографического истощения.

    Всем известна проблема №1: часть наших соотечественников выехала. С 2014 года таких более 8,4 млн; с 2022 года – 5,7 млн. Кроме того, по данным Eurostat на март 2026 года, в странах ЕС – преимущественно Германии, Польше и Чехии – проживает почти 4,5 млн украинцев, находящихся под их временной защитой.

    "Часть выехала" – к этим двум словам стоит присмотреться еще ближе. А кто выехал? Преимущественно – женщины репродуктивного возраста и молодежь, способная создавать семьи и рожать детей.

    Как следствие, государство теряет людей, необходимых для инфраструктурного восстановления, оживления экономики, предоставления социальных услуг и поддержания жизнедеятельности на почти 490 тыс. км² территории, которая сейчас контролируется Украиной.

    Также не будем забывать о жителях оккупированных территорий – "старых" и "новых". Они тоже являются нашим демографическим "ресурсом", хотя точного их количества мы уже не знаем и ориентируемся на "вилку" от 3 до 5 млн человек.

    Проблема №2: часть тех, кто выехал, уже не вернется по очень многим причинам. Более 70 % украинских женщин в возрасте 25+ получили высшее образование. С их отъездом мы потеряли не просто мигрантов, а высококвалифицированных и образованных людей.

    Поэтому не удивительно, что, по уже подтвержденным Eurostat данным, 70 % украинок в Польше работают официально. Еще один фактор – дети этих женщин уже выучили местные языки и стали "своими". В завершение, европейские страны из-за старения собственного населения делают все, чтобы оставить молодых украинцев у себя.

    Проблема №3: значительное сокращение трудоспособного населения Украины из-за войны и старения тех, кто остался.

    "Есть кому умирать, некому рожать", – подытоживает уважаемая Элла Либанова.

    А те, кто и не против бы родить, не только страдают от вредного влияния войны (хронического стресса и постоянной опасности) на их репродуктивное здоровье, но и имеют еще более узкое "окно возможностей" для рождения детей.

    Совокупность этих наблюдений является источником не только экономической, но и психологической тревоги: подпитывается опасение, что нация может "истощиться".

    Россия профессионально работает с этим страхом. Она сначала создает демографическую катастрофу войной, оккупацией, депортациями, разрушением городов и принудительной миграцией, а затем пугает украинцев мигрантами, "замещением" и утратой идентичности.

    Иными словами, Россия, которая является главной угрозой существованию Украины, стремится убедить нас, что главная угроза – это не она, а кто-то другой.

    Поэтому вопрос трудовой миграции в Украину загудит еще громче, и он будет одной из самых сложных тем следующих десятилетий. Его можно откладывать, табуировать, отрицать, но он никуда не исчезнет.

    Импорт рук

    Однако нехватку людей нельзя "перекрыть" банальным ввозом людей из-за границы. Украинское общество болезненно реагирует на идею трудовой миграции из Бангладеш, Пакистана и других стран не только из-за стереотипов и предрассудков.

    Влияет целая комбинация факторов: страх утраты идентичности, травма колонизации, опыт войны на уничтожение, чувство демографического истощения, недоверие к способности государства интегрировать людей и гарантировать всем безопасность, а также страх, что "чужие" приедут работать, пока "свои" воюют и гибнут.

    С точки зрения этики, это сложный вопрос. Он не имеет простого механизма решения. И именно поэтому он гарантированно станет полем для популизма. Если о трудовой миграции не будут говорить ответственные политики, профильные эксперты и гражданское общество, их место займут агрессивные и лицемерные популисты.

    Иммиграционная политика должна учитывать принципы общественной справедливости, поэтому уже сегодня стоит открыто обсуждать квоты на привлечение трудовых мигрантов и условия их жизни в Украине.

    Читайте также: Действительно ли в Украину массово едут работники из Индии и Пакистана

    Скамейка запасных

    Не менее сложным является вопрос украинцев за границей. Да, они могут быть важным ресурсом – адвокационным, финансовым, культурным, экспертным. Часть из них действительно волонтерит, помогает силам безопасности и обороны, поддерживает проукраинские инициативы, распространяет правдивую информацию об Украине и создает украинские школы, сообщества, культурные проекты.

    Но мы не имеем права строить стратегию на романтическом предположении, что они вернутся. Чем дольше длится война (а для многих она началась в 2014-м), тем больше временная эвакуация превращается в постоянную эмиграцию.

    Украинцы интегрируются в другие общества: женщины выходят замуж, дети идут в местные школы, семьи укореняются, профессиональные траектории адаптируются под обстоятельства.

    В апреле 2025 года социолог Владимир Паниотто утверждал, что "мы ежемесячно теряем 100-150 тысяч человек: пятьдесят тысяч тех, кто просто уезжает, и еще сто тысяч тех, кто принимает решение остаться [в Европе]. Это гораздо больше, чем мы теряем на войне". По некоторым прогнозам, в Украину вернется не более трети "военных" мигрантов.

    Читайте также: Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению

    Украинская адаптивность – это наша историческая суперсила. Она помогала нам выживать под разными империями, режимами и языковыми диктатурами. Но эта же адаптивность может работать против нас: за границей украинцы быстро интегрируются, переходят на язык и правила страны проживания, а украинская идентичность во втором поколении мигрантов неотвратимо будет ослабевать. Диаспора может быть союзником Украины. Но она не заменит демографическую политику внутри Украины.

    Возвращение украинцев нельзя превращать ни в моральный долг тех, кто выехал, ни в повод противопоставлять их тем, кто остался в Украине.

    Возвращение – это не награда тем, кто выехал. Это инвестиция в будущую способность страны. В то же время политика возвращения должна быть справедливой по отношению к тем, кто остался. Она не должна создавать ощущение, что государство больше заботится о тех, кто за границей, чем о тех, кто внутри страны.

    Для людей, которые живут под обстрелами, работают, платят налоги, воюют и хоронят близких, тезис "мы должны создать условия для возвращения тех, кто сейчас в безопасности" вполне может звучать несправедливо. Но с точки зрения демографии, экономики, безопасности и самого суверенитета нам нужны люди. Значительно больше людей.

    План действий?

    Демографическая стратегия Украины должна быть шире принципа "рожайте больше". Она должна включать все – безопасность; возвращение; удержание тех, кто остался; взвешенную семейную политику; интеграцию ветеранов; управляемую трудовую миграцию и работу с диаспорой как сетью, а не только как резервом возвращения.

    Читайте также: Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов

    Увеличение населения через рождаемость и возвращение беженцев должно идти бок о бок с новыми механизмами обретения "украинства". Это и про трудовых мигрантов, которые могут, перерастя трудовые визы, стать нашими согражданами. И про тех иностранцев, которые с оружием в руках помогают нам обороняться. И про зарубежных волонтеров, которые годами вкладываются и временем, и трудом, и личными средствами в наше, уже по факту, общее дело. И про всех остальных людей, которые признают украинский образ жизни, законы и правила.

    Но этот путь, оптимистичный с точки зрения демографических бонусов, для многих полон сомнений. Какая-то часть украинской нации отреагирует на саму попытку такой дискуссии так, будто у них забирают что-то очень ценное – собственно, саму украинскую идентичность, за которую пролилось столько крови.

    Так или иначе, этот разговор выходит за рамки "восстановления" в гуманитарных терминах реагирования на кризис. Мы должны восстановить способность Украины быть большим сообществом, обладающим всеми ресурсами для поддержания собственной геополитической субъектности и защиты своего суверенитета.

    Существуют ли в Украине институции, которые знают правильные ответы на эти вопросы? Вряд ли. Впрочем, честное перечисление всех болевых точек – уже неплохое начало дискуссии.

    Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
    Или читайте нас там, где вам удобно!
    Больше по теме:
    Украина Война в Украине
    Новости
    Уникальная операция: ракеты "Нептун" и дроны "Паляница" поразили военную базу в Новороссийске
    Уникальная операция: ракеты "Нептун" и дроны "Паляница" поразили военную базу в Новороссийске