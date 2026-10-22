Население Украины сократилось до 28,5 млн, - демограф

Население Украины сократилось до 28,5 млн человек из-за выезда граждан за границу. Ситуация усугубилась миграционными процессами за последний период.

Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский женский конгресс .

По словам Либановой, за последний период Украина потеряла 2 миллиона человек. Главной причиной такого сокращения стал выезд людей за границу, а не гибель в результате боевых действий.

"Слава Богу, это не столько из-за гибели, сколько все-таки из-за выезда. Почему говорю, что слава Богу? Потому что как бы то ни было, эти люди остались живы", - отметила она.

Демограф подчеркнула, что уехавшие за границу граждане имеют потенциал вернуться домой.

Даже если этого не произойдет, они все равно будут оставаться украинцами, в отличие от погибших, которых невозможно вернуть.