Население Украины сократилось до 28,5 млн, - демограф
Население Украины сократилось до 28,5 млн человек из-за выезда граждан за границу. Ситуация усугубилась миграционными процессами за последний период.
Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский женский конгресс.
По словам Либановой, за последний период Украина потеряла 2 миллиона человек. Главной причиной такого сокращения стал выезд людей за границу, а не гибель в результате боевых действий.
"Слава Богу, это не столько из-за гибели, сколько все-таки из-за выезда. Почему говорю, что слава Богу? Потому что как бы то ни было, эти люди остались живы", - отметила она.
Демограф подчеркнула, что уехавшие за границу граждане имеют потенциал вернуться домой.
Даже если этого не произойдет, они все равно будут оставаться украинцами, в отличие от погибших, которых невозможно вернуть.
Напомним, что международные партнеры продолжают поддерживать граждан Украины, вынужденных уехать из страны из-за полномасштабной войны.
В частности, США продлили защиту для украинцев в момент перед истечением срока его действия.
Также ранее стало известно, что Германия продлила временную защиту для украинцев до 2028 года.