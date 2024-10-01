Иран запустил ракеты в сторону Израиля: что известно
Иран запустил со своей территории ракеты в сторону Израиля. Незадолго до этого предупреждалось о возможной атаке.
Об атаке Ирана на Израиль – в материале РБК-Украина ниже.
По данным ЦАХАЛ, в Израиле были распространены инструкции по спасению жизни в разных районах по всей стране.
"Призываем население следовать указаниям командования тыла. Услышав сирену, вы должны войти в защищенное место и оставаться там до последующих указаний", - говорится в сообщении.
Также, по их данным, все израильские гражданские лица находятся в бомбоубежищах.
"Мы серьезно следим за угрозой. Мы просим общественность следовать указаниям командования тыла. Огонь со стороны Ирана может быть широкомасштабным", - заявил спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари.
Что происходит в Израиле во время атаки
Как сообщил в ЦАХАЛ, система противовоздушной обороны идентифицирует и перехватывает запуски.
В Тель-Авиве, у Мертвого моря, на юге и в регионе Шарон, сообщалось о многочисленных местах падения осколков или ракет. О пострадавших пока не сообщается, хотя всем израильтянам приказали скрыться.
Сколько ракет запущено
По данным The Jerusalem Post, с территории Ирана на Израиль было запущено более 100 ракет.
Ранее СМИ писали о том, что Иран может запустить по Израилю около 250 ракет.
Sirens ведет к звуку cross Israel amid an Iranian missile attack.
Некоторые media reports в Israel suggest, что более 100 missiles должны быть опрокинуты в атаку. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024
Обновлено в 20:04.
The Jerusalem Post пишет о том, что Иран выпустил около 400 ракет по Израилю.
Реакция мира на обстрел Израиля
Как пишет The Times of Israel, президент США Джо Байден встреча с вице-президентом Камалой Гаррис и их советниками по национальной безопасности, чтобы обсудить неизбежную атаку Ирана на Израиль, которая на тот момент уже состоялась.
Также Иордания сообщила о том, что временно останавливает авиасообщение. В то же время, администрация аэропортов Израиля утверждает, что во всех израильских аэропортах нет вылетов и прилетов.
В частности известно, что несколько рейсов Lufthansa и один рейс Swiss Air были перенаправлены обратно во Франкфурт, Германию и Турцию, когда они приближались к воздушному пространству Ирана.
תיעוד: נפילת שברי מיירטים וטילים בים המלח @rubih67
(צילום: יובל אפריאט) pic.twitter.com/ojN9RY8hGA — כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2024
Что предшествовало
Сегодня, 1 сентября, войска Израиля вошли на территорию Ливана в рамках операции против "Хезболлы" .
Такая атака направлена на объекты инфраструктуры террористов, которые находятся в южной части Ливана и угрожают Израилю.
При подготовке материала использовались: пресс-служба ЦАХАЛа, The Jerusalem Post, ABC news, The Times of Israel.
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