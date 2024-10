Иран запустил ракеты в сторону Израиля: что известно

По данным ЦАХАЛ, в Израиле были распространены инструкции по спасению жизни в разных районах по всей стране.

"Призываем население следовать указаниям командования тыла. Услышав сирену, вы должны войти в защищенное место и оставаться там до последующих указаний", - говорится в сообщении.

Также, по их данным, все израильские гражданские лица находятся в бомбоубежищах.

"Мы серьезно следим за угрозой. Мы просим общественность следовать указаниям командования тыла. Огонь со стороны Ирана может быть широкомасштабным", - заявил спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

Что происходит в Израиле во время атаки

Как сообщил в ЦАХАЛ, система противовоздушной обороны идентифицирует и перехватывает запуски.

В Тель-Авиве, у Мертвого моря, на юге и в регионе Шарон, сообщалось о многочисленных местах падения осколков или ракет. О пострадавших пока не сообщается, хотя всем израильтянам приказали скрыться.

Сколько ракет запущено

По данным The Jerusalem Post, с территории Ирана на Израиль было запущено более 100 ракет.

Ранее СМИ писали о том, что Иран может запустить по Израилю около 250 ракет.

Обновлено в 20:04.

The Jerusalem Post пишет о том, что Иран выпустил около 400 ракет по Израилю.

Реакция мира на обстрел Израиля

Как пишет The Times of Israel, президент США Джо Байден встреча с вице-президентом Камалой Гаррис и их советниками по национальной безопасности, чтобы обсудить неизбежную атаку Ирана на Израиль, которая на тот момент уже состоялась.

Также Иордания сообщила о том, что временно останавливает авиасообщение. В то же время, администрация аэропортов Израиля утверждает, что во всех израильских аэропортах нет вылетов и прилетов.

В частности известно, что несколько рейсов Lufthansa и один рейс Swiss Air были перенаправлены обратно во Франкфурт, Германию и Турцию, когда они приближались к воздушному пространству Ирана.

Что предшествовало

Сегодня, 1 сентября, войска Израиля вошли на территорию Ливана в рамках операции против "Хезболлы" .

Такая атака направлена на объекты инфраструктуры террористов, которые находятся в южной части Ливана и угрожают Израилю.

