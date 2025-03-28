Сколько времени есть у ТЦК, чтобы оштрафовать за неявку по повестке: объяснение адвоката

Штрафы за неявку по повестке во время мобилизации могут наложить в течение определенного времени после того, как в ТЦК обнаружили такое нарушение.

Сколько времени есть у ТЦК для наложения штрафа с момента выявления такого нарушения правил, в комментарии РБК-Украина объяснил юрист по военному праву ЮК "Приходько и Партнеры" Даниил Гончаренко.

Сколько времени есть у ТЦК, чтобы наложить штраф

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, государственный орган имеет всего три месяца для исполнения постановления об административном взыскании, отмечает в комментарии РБК-Украина юрист по военному праву ЮК "Приходько и Партнеры" Даниил Гончаренко.

"То есть если было совершено админнарушение, связанное с правилами воинского учета, а потом наложено постановление о штрафе, то у ТЦК и СП действительно есть три месяца на то, чтобы реализовать это постановление", – говорит он.

В то же время, если же речь идет о сроках от даты именно совершения правонарушения, то для статей, предусматривающих ответственность за нарушение правил учета и мобилизации, то в таких случаях используются особые сроки. Админвзыскание могут наложить в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.

"На практике это работает так: если вы нарушили правила воинского учета, и это было обнаружено, то у ТЦК есть три месяца на вынесение постановления о штрафе. Но это касается только админответственности. Данные сроки никоим образом не касаются розыска, не снимают с лица обязанности обновить данные, пройти ВВК и тому подобное. В то время как административная ответственность может быть погашена, розыск человеку не снимут, он останется", – говорит Гончаренко.

То же, добавляет он, также касается и нарушения установленных правил учета. Оно останется даже при закрытии дела об административном правонарушении.

"Законодательство четко прописывает, каким образом можно сняться с розыска: самому лично обратиться в ТЦК, обновить данные в Резерв+ и тому подобное", – объясняет специалист.