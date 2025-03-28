Скільки часу є у ТЦК, щоб оштрафувати за неявку по повістці: пояснення адвоката
Штрафи за неявку по повістці під час мобілізації можуть накласти протягом певного часу після того, як у ТЦК виявили таке порушення.
Скільки часу є у ТЦК для накладення штрафу з моменту виявлення такого порушення правил, в коментарі РБК-Україна пояснив юрист з військового права ЮК "Приходько та Партнери" Данило Гончаренко.
Скільки часу є у ТЦК, щоб накласти штраф
Згідно з Кодексом України про Адміністративні правопорушення, державний орган має лише три місяці для виконання постанови про адміністративне стягнення, зазначає в коментарі РБК-Україна юрист з військового права ЮК "Приходько та Партнери" Данило Гончаренко.
"Тобто якщо було скоєне адмінпорушення, повʼязане з правилами військового обліку, а потім накладена постанова про штраф, то у ТЦК та СП дійсно є три місяці на те, щоб реалізувати цю постанову", – каже він.
Водночас, якщо ж мова йде про строки від дати саме здійснення правопорушення, то для статей, які передбачають відповідальність за порушення правил обліку та мобілізації, то в таких випадках використовуються особливі терміни. Адмінстягнення можуть накласти протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
"На практиці це працює так: якщо ви порушили правила військового обліку, і це було виявлено, то у ТЦК є три місяці на ухвалу постанови про штраф. Але це стосується лише адмінвідповідальності. Дані строки жодним чином не стосуються розшуку, не знімають з особи обовʼязку оновити данні, пройти ВЛК тощо. В той час як адміністративна відповідальність може бути погашена, розшук людині не знімуть, він залишиться", – каже Гончаренко.
Те саме, додає він, також стосується і порушення встановлених правил обліку. Воно залишиться навіть при закритті справи про адміністративне правопорушення.
"Законодавство чітко прописує, яким чином можна знятися з розшуку: самому особисто звернутися до ТЦК, оновити дані в Резерв+ і тому подібне", – пояснює фахівець.
Раніше РБК-Україна стало відомо, скільком українцям заблокували рахунки за ухилення від мобілізації.
Також, нагадаємо, деякі штрафи за ухилення від мобілізації скасовують суди.
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