Секрет, который производители скрывают: вот почему не надо покупать обезжиренную молочку

В течение десятилетий нас убеждали, что обезжиренные молочные продукты - это путь к здоровью, стройной фигуре и долголетию. Но действительно ли это так?

РБК-Украина рассказывает, стоит ли покупать обезжиренную молочку и какие могут быть риски для организма.

Миф о "здоровой" обезжиренной молочке

"Скрытый" сахар и другие добавки

Когда производители удаляют жир из молочных продуктов, они одновременно лишают их вкуса и текстуры. Чтобы компенсировать это и сделать продукт привлекательным для потребителя, они щедро добавляют сахар, искусственные подсластители, крахмал, загустители и другие химические добавки.

Избыток сахара в рационе, даже из "полезной" обезжиренной молочки, приводит к резким скачкам инсулина, что способствует накоплению жира (особенно висцерального, вокруг органов), увеличивает риск сахарного диабета 2 типа, воспалительных процессов в организме и сердечно-сосудистых заболеваний. Искусственные подсластители могут нарушать микрофлору кишечника и даже усиливать тягу к сладкому.

Потеря жирорастворимых витаминов

Молочный жир является источником важных жирорастворимых витаминов: A, D, E и K2. Эти витамины играют ключевую роль во многих жизненно важных процессах.

Витамин D критически важен для усвоения кальция и здоровья костей, иммунной системы, настроения. Его дефицит связан с остеопорозом, частыми простудами, депрессией.

Витамин А необходим для зрения, иммунитета и здоровья кожи.

Витамин K2 играет ключевую роль в транспортировке кальция в кости, предотвращая его отложение в сосудах (что является причиной атеросклероза). Он практически отсутствует в обезжиренных продуктах.

Без жира эти витамины просто не усваиваются организмом. Даже если производитель искусственно "обогащает" обезжиренное молоко витамином D, его биодоступность будет намного ниже без сопутствующих жиров.

Отсутствие чувства сытости и переедание

Жиры являются одним из трех макронутриентов (наряду с белками и углеводами), которые обеспечивают чувство сытости.

Употребляя обезжиренные продукты, вы получаете меньше калорий, но быстрее снова чувствуете голод. Это может привести к компенсаторному перееданию в течение дня, увеличению общего потребления калорий и, парадоксально, набору веса. Организм, не получая необходимых жиров, стремится компенсировать это другими продуктами, часто менее полезными.

Влияние на гормональный фон

Жиры играют ключевую роль в выработке гормонов, включая половые гормоны. Холестерин, содержащийся в жирах, является предшественником для синтеза эстрогена, тестостерона и других жизненно важных гормонов.

Дефицит здоровых жиров в рационе может нарушить гормональный баланс, что может привести к проблемам с репродуктивной системой, настроением и общим самочувствием.

Негативное влияние на метаболизм

Исследования показывают, что люди, употребляющие цельные молочные продукты, часто имеют лучший метаболизм и даже более низкий риск ожирения и диабета 2 типа, чем те, кто предпочитает обезжиренные аналоги. Это объясняется тем, что цельные жиры в молоке могут способствовать лучшей регуляции уровня сахара в крови и усиливать чувство сытости.

Какая молочка действительно полезна?

Выбирайте цельные молочные продукты, которые не прошли агрессивную обработку и сохранили свой естественный жир.

Молоко: Обычной жирности (3,2%, 2,5%).

Йогурт: Натуральный, без сахара, с высоким содержанием жира (например, греческий йогурт).

Сыр: Твердый, мягкий, кисломолочный творог естественной жирности.

Обращайте внимание на состав: чем меньше ингредиентов, тем лучше. Не бойтесь натурального жира, ведь он является источником энергии, помогает усваивать витамины и дарит ощущение сытости.