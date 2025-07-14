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Чем на самом деле отличается сливочное масло от маргарина: об этом мало кто знает

Понедельник 14 июля 2025 09:36
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Чем на самом деле отличается сливочное масло от маргарина: об этом мало кто знает Фото: Что полезнее - сливочное масло или маргарин? (Freepik)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

Выбор между сливочным маслом и маргарином остается актуальным для украинцев, которые стремятся сбалансировать вкус, стоимость и здоровье. Оба продукта имеют свои преимущества и недостатки, однако современные подходы к их производству и новые исследования заставляют взглянуть на них под новым углом.

Что лучше выбирать для здоровья и вкуса, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что нужно знать о сливочном масле?

Сливочное масло - это натуральный продукт, состоящий преимущественно из насыщенных жиров. Его получают путем взбивания сливок, и оно служит классическим ингредиентом в выпечке, соусах и в качестве намазки. Вкусовые качества масла трудно превзойти - выпечка с ним имеет насыщенный аромат и текстуру, которую не дает ни один маргарин. Неудивительно, что лучшие торты в супермаркетах имеют пометку "с солодовершковым маслом".

Однако чрезмерное потребление насыщенных жиров может влиять на сердце, хотя последние исследования и опровергают абсолютную вредность этих жиров. В то же время масло - это источник полезных веществ, таких как витамин K2, Омега-3 и масляная кислота - особенно, если изготовлено из молока коров на травяном выпасе.

Что нужно знать о маргарине?

Маргарин - ультраобработанный продукт, созданный из растительных масел. Он не содержит холестерина, а в мягком виде имеет немало полиненасыщенных жиров, которые способны снижать "плохой" холестерин ЛПНП. Некоторые виды обогащены фитостеролами - веществами, которые также положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Но не все так однозначно. В более дешевых вариантах маргарина еще могут быть остатки трансжиров - побочного продукта частичной гидрогенизации, запрещенного во всем мире. Кроме того, высокое содержание Омега-6 и пищевых добавок вызывает беспокойство у диетологов.

Что выбрать между двумя продуктами?

Оба продукта - и масло, и маргарин - можно употреблять, но в умеренных количествах. Масло лучше по вкусу и имеет природное происхождение, но содержит больше насыщенных жиров. Маргарин - дешевле, может быть менее калорийным, но его состав иногда вызывает вопросы.

Главное - читать этикетки. Избегайте трансжиров, отдавайте предпочтение маслу с чистым составом или маргарину без гидрогенизированных жиров. И помните: настоящее печенье с маслом - это не просто вкусняшка, а часть детства, которую стоит хранить.

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