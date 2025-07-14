Названы 3 категории людей, которым лучше отказаться от сметаны: кому она вредит

Сметана - популярный кисломолочный продукт, который часто появляется на украинском столе. Она добавляет нежности борщу, улучшает вкус вареников и является основой многих соусов. Но, как и любой пищевой продукт, сметана подходит не всем.

РБК-Украина рассказывает о 3 категориях людей, кому не стоит употреблять этот кисломолочный продукт.

Люди с повышенным холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Сметана содержит большое количество насыщенных жиров и холестерина. Чрезмерное ее потребление может способствовать развитию атеросклероза, повышению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и обострению сердечных болезней. Особенно рискованно употреблять жирную домашнюю сметану людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца и после инфарктов.

Люди с непереносимостью лактозы или заболеваниями ЖКТ

В сметане содержится лактоза - молочный сахар, который плохо усваивается людьми с лактазной недостаточностью. Результатом могут быть вздутие, боль в животе, диарея и дискомфорт. Также сметана может раздражать слизистую оболочку желудка при гастрите, язве или панкреатите, даже в небольших количествах.

Люди с избыточным весом или ожирением

Сметана - это продукт с высокой калорийностью: 100 г может содержать до 250 калорий (в зависимости от жирности). Частое ее употребление в блюдах способствует перееданию и набору лишнего веса. Людям, которые контролируют калорийность своего рациона или стремятся похудеть, лучше избегать жирной сметаны, даже в небольших порциях.

Для тех, кто любит сметану, но имеет противопоказания, стоит обратить внимание на обезжиренные аналоги или кисломолочные продукты с пробиотиками. Также можно заменить сметану греческим йогуртом без добавок - он имеет похожую консистенцию, но менее калорийный и легче усваивается.

Универсального совета не существует, но стоит помнить: даже полезный продукт может навредить, если игнорировать индивидуальные особенности организма.