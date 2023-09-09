Скибицкий: ГУР ведет подрывную деятельность в отношении российских "выборов" в оккупации

Представители Главного управления разведки Минобороны Украины проводят на временно оккупированных российскими захватчиками территориях страны постоянную работу, обеспечивают деятельность партизанского движения и ведут подрывную деятельность в отношении фейковых "выборов" интервентов.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона "Єдині новини".

Как отметил представитель военной разведки, служба отслеживает все происходящее на пока что подконтрольной российским оккупантам территории Украины.

"Потому что есть движение сопротивления - мы работаем по закону в правовом поле и обеспечиваем деятельность этого движения", - сказал он.

Также Скибицкий заявил, что у ГУР "есть четкое понимание, как обеспечить и организовать связь, как обеспечить подготовку и координацию подрывных действий" на оккупированных территориях.

Относительно проведения российскими захватчиками на ВОТ незаконных "выборов", замначальника ГУР обратил внимание, что у военной разведки уже есть опыт подобных действий Кремля еще с 2015 года.

"Сегодня начались эти псевдовыборы, оккупационные власти и коллаборанты продумали многое, однако не учли, что украинское население понимает, что это - оккупированная территория, и оказывает сопротивление", - подчеркнул он.

Фейковые "выборы" на оккупированных территориях

Напомним, РФ решила вновь провести незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины. Это "голосование", как рассчитывают интервенты, должны состояться 10 сентября.

Как ранее отмечали в Центре национального сопротивления (ЦНС), оккупанты для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и наблюдателей. Кроме того, под эти даты захватчики также вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил о том, что наша страна предложит внести "выборы" оккупантов в резолюции Генассамблеи ООН. А постпред Украины при ООН уже призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.

Между тем, на временно оккупированных территориях происходят взрывы на "избирательных" объектах россиян. Так, например, 8 сентября в городе Пологи Запорожской области был уничтожен штаб партии "Единая Россия". Кроме того, в этот же день прогремел взрыв и на "избирательном участке" россиян в оккупированном Бердянске.