Жалобы на нарушения мобилизации выросли в 333 раза, Лубинец предложил "рецепт" изменений
Количество жалоб на действия ТЦК в Украине выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Среди них - избиение, использование балаклав и случаи убийств гражданских в помещениях ТЦК.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Верховной Рады Украины.
По словам Лубинца, именно мобилизация является самым острым вопросом, с которым он столкнулся в 2025 году.
"Количество обращений ко мне по нарушению прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза. Я получил более 6 тысяч обращений", - сказал он.
Омбудмсен подчеркнул, что позорные практики во время мобилизационных мероприятий не только не исчезают, а приобретают все более угрожающие формы.
"К сожалению, у нас продолжается позорная практика использования балаклав, применения силы, избиения. Даже дошли до того, что в помещениях ТЦК убивают гражданских граждан Украины", - заявил он.
Лубинец подчеркнул, что все предыдущие поручения по реформированию системы мобилизации провалены ответственными структурами.
Уполномоченный категорически не согласился с позицией тех, кто утверждает о невозможности изменений в системе мобилизации в условиях полномасштабной войны.
Омбудсмен предложил создать срочную рабочую группу на уровне Министерства обороны, куда лично войдет Уполномоченный с представителями парламента.
"У нас есть рецепт, как срочно поменять эту ситуацию. Граждане Украины должны чувствовать свою защищенность в помещениях ТЦК и СП, а не наоборот", - подчеркнул он.
Инциденты с ТЦК
Напомним, недавно в Днепре во время прохождения ВВК умер мужчина, которого ранее остановила группа оповещения для проверки военно-учетных документов. В военкомате назначили служебное расследование по факту инцидента.
Еще один случай произошел в Кривом Роге, где мобилизованный мужчина умер в помещении ТЦК после того, как правоохранители доставили его как нарушителя воинского учета.
По предварительной информации, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.
Подобный инцидент зафиксировали и в Одесской области. На территории Белгород-Днестровского районного ТЦК умер военнообязанный, которого доставили для уточнения военно-учетных данных.