Жалобы на нарушения мобилизации выросли в 333 раза, Лубинец предложил "рецепт" изменений

11:41 13.05.2026 Ср
2 мин
Омбудсмен по правам человека получил более 6 000 обращений
aimg Ирина Глухова
Жалобы на нарушения мобилизации выросли в 333 раза, Лубинец предложил "рецепт" изменений Фото: Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Количество жалоб на действия ТЦК в Украине выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Среди них - избиение, использование балаклав и случаи убийств гражданских в помещениях ТЦК.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Верховной Рады Украины.

По словам Лубинца, именно мобилизация является самым острым вопросом, с которым он столкнулся в 2025 году.

"Количество обращений ко мне по нарушению прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом выросло в 333 раза. Я получил более 6 тысяч обращений", - сказал он.

Омбудмсен подчеркнул, что позорные практики во время мобилизационных мероприятий не только не исчезают, а приобретают все более угрожающие формы.

"К сожалению, у нас продолжается позорная практика использования балаклав, применения силы, избиения. Даже дошли до того, что в помещениях ТЦК убивают гражданских граждан Украины", - заявил он.

Лубинец подчеркнул, что все предыдущие поручения по реформированию системы мобилизации провалены ответственными структурами.

Фото: Дмитрий Лубинец о нарушениях мобилизации в Украине (коллаж РБК-Украина)

Уполномоченный категорически не согласился с позицией тех, кто утверждает о невозможности изменений в системе мобилизации в условиях полномасштабной войны.

Омбудсмен предложил создать срочную рабочую группу на уровне Министерства обороны, куда лично войдет Уполномоченный с представителями парламента.

"У нас есть рецепт, как срочно поменять эту ситуацию. Граждане Украины должны чувствовать свою защищенность в помещениях ТЦК и СП, а не наоборот", - подчеркнул он.

Инциденты с ТЦК

Напомним, недавно в Днепре во время прохождения ВВК умер мужчина, которого ранее остановила группа оповещения для проверки военно-учетных документов. В военкомате назначили служебное расследование по факту инцидента.

Еще один случай произошел в Кривом Роге, где мобилизованный мужчина умер в помещении ТЦК после того, как правоохранители доставили его как нарушителя воинского учета.

По предварительной информации, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Подобный инцидент зафиксировали и в Одесской области. На территории Белгород-Днестровского районного ТЦК умер военнообязанный, которого доставили для уточнения военно-учетных данных.

