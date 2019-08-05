Скандальний прокурор Сус відновився на посаді

Фото: Дмитро Сус (УНІАН)

Всього було два укази про притягнення Суса до дисциплінарної відповідальності

Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Генеральної прокуратури України про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Дмитра Суса. Про це повідомив у Facebook адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

Всього було два укази про притягнення Суса до дисциплінарної відповідальності. Перший - 11 листопада 2016 року стосувався автомобіля Audi Q7, який належав 85-річній бабусі слідчого і в декларацію ним не вносився. Із пояснень Суса, він возив машину в Київ на технічне обслуговування, а постійно не користувався. До слідчому було оголошено догану. Але у березні 2019 суд цей наказ скасував.

Другий наказ від 13 квітня 2017 стосувався недекларування у 2015-2016 рр машини Citroen CA і кімнати в прокурорському гуртожитку в Києві, а також інформації про продаж авто Peugeot і Citroen.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконним і скасував наказ генерального прокурора Юрія Луценка про винесення догани екс-заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитру Сусу.

Раніше повідомлялося, що САП передала в Подільський районний суд Києва обвинувальний акт стосовно колишнього заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса. Його звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння та розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені повторно.