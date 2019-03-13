Суд скасував винесену Луценком догану колишньому слідчому ГПУ Сусу

Фото: Дмитро Сус (УНІАН)

Суд визнав незаконним наказ Луценка про винесення догани екс-заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконним і скасував наказ генерального прокурора Юрія Луценка про винесення догани екс-заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитру Сусу. Таке рішення ухвалив суддя Володимир Келеберда 7 березня за позовом Суса, передає "Слово і Діло".

Як зазначається в рішенні суду, Сус подав позов до суду ще 14 березня 2017 року, в якому просив визнати незаконним та скасувати наказ генпрокурора від 11 листопада 2016 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, Сус просив визнати висновок службового розслідування від 11 жовтня 2016 року таким, що проведено незаконно, а його результати не знайшли свого підтвердження.Суддя Келеберда задовольнив позов частково і визнав незаконним винесений догану Сусу.

Зокрема, службове розслідування з'ясувало, що Сус не задекларував автомобіль Audi Q7, який записаний на його бабусю і яким він користувався. Проте розслідування не встановило фактів постійного користування екс-слідчим ГПУ цим автомобілем, а генпрокурором Сусу винесено догану на його основі. Таким чином, суд прийняв доводи колишнього слідчого, що він користувався цим автомобілем всього кілька разів, оскільки доказів зворотного під час судового засідання надано не було

Також суддя зазначив, що бабуся Суса пояснила, що дійсно має такий автомобіль, а її онук зрідка їм користувався. Крім нього, цим транспортним засобом користуються і інший онук, дочка і син. Мати Суса також підтвердила факт постійного користування цим автомобілем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що САП передала в Подільський районний суд Києва обвинувальний акт стосовно колишнього заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса. Його звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння та розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені повторно.