САП передала в суд обвинувачення щодо екс-слідчого ГПУ Суса

Обвинувальний акт було скеровано до суду 25 травня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала Подільському районному суду Києва обвинувальний акт щодо колишнього заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса. Про це САП повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура 25 травня 2018 року за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерувала до Подільського районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо екс-заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки - начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України. Колишній слідчий звинувачується у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч.ч.3,4,5 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 25 травня 2018 року за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерувала до... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 29 травня 2018 р.

Так, Суса звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодінні та розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинених повторно. Також екс-слідчого ГПУ підозрюють у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Сусу дозволили не носити електронний браслет.