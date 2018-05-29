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САП передала в суд обвинувачення щодо екс-слідчого ГПУ Суса

НовиниПолітика    29.05.2018 - 18:53
Фото: Дмитро Сус (УНІАН)
Фото: Дмитро Сус (УНІАН)

Обвинувальний акт було скеровано до суду 25 травня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала Подільському районному суду Києва обвинувальний акт щодо колишнього заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса. Про це САП повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура 25 травня 2018 року за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерувала до Подільського районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо екс-заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки - начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України. Колишній слідчий звинувачується у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч.ч.3,4,5 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 25 травня 2018 року за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерувала до...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 29 травня 2018 р.

Так, Суса звинувачують у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодінні та розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинених повторно. Також екс-слідчого ГПУ підозрюють у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Сусу дозволили не носити електронний браслет.

Холодницький заявив, що обвинувальний акт Насірову можуть зачитувати близько 2 років САП передала до суду обвинувальний акт стосовно екс-нардепа Мартиненка
Теги публікації: Сус, обвинительный акт, САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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