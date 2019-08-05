ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандальный прокурор Сус восстановился в должности

Новости » Политика    05.08.2019 - 12:04
Скандальный прокурор Сус восстановился в должности
Фото: Дмитрий Сус (Униан)

Всего было два указа о привлечении Суса к дисциплинарной ответственности

Окружной админсуд Киева отменил приказ Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора Дмитрия Суса. Об этом сообщил в Facebook адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ Роман Маселко.

Всего было два указа о привлечении Суса к дисциплинарной ответственности. Первый - 11 ноября 2016 касался автомобиля Audi Q7, который принадлежал 85-летней бабушки следователя и в декларацию ним не вносился. Из объяснений Суса, он возил машину в Киев на техническое обслуживание, а постоянно не пользовался. Следователю был объявлен выговор. Но в марте 2019 суд этот приказ отменил.

Второй приказ от 13 апреля 2017 касался недекларирования в 2015-2016 гг автомобиля Citroen CA и комнаты в прокурорском общежитии в Киеве, а также информации о продаже авто Peugeot и Citroen.

Напомним, Окружной административный суд города Киева признал незаконным и отменил приказ генерального прокурора Юрия Луценко о вынесении выговора экс-заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу.

Ранее сообщалось, что САП передала в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса. Его обвиняли в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, завладение и растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенные повторно.

Генпрокуратура попросит отстранить от работы нескольких судей ОАСК ГПУ вызвала на допрос главу Государственной судебной администрации
Новости Украины ГПУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь