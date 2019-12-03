У Раді назвали строки звільнення Труби

Фото: Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті розповіли, коли звільнять Трубу

У комітеті Верховної ради з питань правоохоронної діяльності прокоментували строки звільнення глави Державного бюро розслідувань. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна

Монастирський підкреслив, що припинення повноважень глави ДБР та його заступників відбудеться одразу ж після набуття чинності прийнятим ВР законопроектом №2116.

"Припинення повноважень керівників ДБР, мова йде про директора, першого заступника та заступника відбудеться одразу з набрання чинності даного закону", - заявив нардеп.

Також нардеп спрогнозував строки звільнення нинішнього очільника Держбюро Романа Труби.

"Якщо прогнозувати, коли це може відбутись - то кілька днів - це необхідно Верховній раді для того, щоб відпрацювати закон. Він досить великий. Після цього голова ВР підписує, закон направлять на підпис президента, а після цього опрацьовується Офісом президента і відбувається підпис. Але ми всі зацікавлені в тому, щоб цей закон був підписаний якомога швидше", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування. Документом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

Як писало РБК-Україна, 23 листопада директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що готовий покинути свою посаду через три роки.

Додамо також, раніше повідомлялося, що Труба не подаватиме у відставку через скандал з опублікованими записами нібито його розмов в одному з Telegram-каналів.