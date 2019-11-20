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Зеленський відреагував на скандал з ДБР

Новини » Політика     20.11.2019 - 15:38
Зеленський відреагував на скандал з ДБР
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський поки не знає подробиць скандалу зі зливом записів Труби

Президент України Володимир Зеленський поки не знає подробиць скандалу в Держбюро розслідувань, пов'язаного зі зливом записів директора бюро Романа Труби. Про це він заявив на брифінгу в Луганській області.

За словами Зеленського, він не знає деталей скандалу з ДБР.

"Чесно скажу, що у мене сьогодні більш серйозні завдання. Я, правда, не знаю, що там за скандал. Я тільки чув, що є якийсь скандал з ДБР. Якщо ви не проти, я вивчу питання і відповім вам", - сказав Зеленський.

Відзначимо, напередодні в Telegram з'явився канал, на якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах директор ДБР нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровському міськраді, "ПриватБанку" та НБУ на час візиту місії МВФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Державному бюро розслідувань створено підрозділ для розслідування справ Майдану. Також зазначимо, що з завтрашнього дня Генпрокуратура втратить функцій досудового слідства.

ДБР проводить 13 розслідувань, пов'язаних з Порошенком
Новини України Володимир ЗеленськийскандалДБР
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