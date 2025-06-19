Скандальному экс-военкому Одессы изменили размер залога

Экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования более чем в два раза увеличили размер залога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.
В ГБР не называют имя бывшего военкома Одессы, но очевидно, что речь о скандальном Евгении Борисове.
Как отметили правоохранители, коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила жалобу прокурора и увеличила залог для Борисова до 45,42 млн гривен.
В ГБР напомнили, что в мае 2025 года судья Печерского райсуда Киева оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с возможностью внести залог в размере 20 млн гривен.
Решение о размере залога было оспорено в апелляционном суде, поскольку у правоохранителей были подозрения, что Борисов пытался выйти под залог и сбежать.
Скандал вокруг одесского военкома Евгения Борисова разгорелся весной 2023 года после публикаций о возможных взятках за "белые билеты" для уклонения от мобилизации. По данным СМИ, за такие услуги якобы просили по 5 000 евро.
Кроме того, внимание вызвала роскошная недвижимость семьи Борисова в Испании, включая виллу в Марбелье стоимостью почти 4 млн евро, оформленную на его мать, и аренду элитного жилья за 5 000 евро в месяц.
На фоне скандала Борисова отстранили от должности, в его отношении началась служебная проверка, а ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением во время войны.
25 декабря 2024 года Борисова задержали в Киеве.
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