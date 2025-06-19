Скандальному ексвійськкому Одеси змінили розмір застави

Затримання Борисова

Скандал навколо одеського воєнкома Євгена Борисова розгорівся навесні 2023 року після публікацій про можливі хабарі за "білі квитки" для ухилення від мобілізації. За даними ЗМІ, за такі послуги нібито просили по 5 000 євро.

Крім того, увагу привернула розкішна нерухомість сім'ї Борисова в Іспанії, включно з віллою в Марбельї вартістю майже 4 млн євро, оформленою на його матір, та орендою елітного житла за 5 000 євро на місяць.

На тлі скандалу Борисова відсторонили від посади, щодо нього почалася службова перевірка, а ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем під час війни.

25 грудня 2024 року Борисова затримали в Києві.

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