За скандального экс-судью Богдана Львова внесли залог, - источники

Дело Львова

Напомним, в 2022 году украинские журналисты установили, что у Богдана Львова, который на тот момент занимал должность заместителя председателя Верховного суда и главы Кассационного хозяйственного суда, есть российский паспорт.

После скандала тогда еще глава Верховного суда Всеволод Князев снял с должности Львова. Основанием для этого стало письмо СБУ, в котором речь шла о российском гражданстве у главы Кассационного хозяйственного суда.

Затем Львов решил оспорить такое решение в Киевском окружном административном суде, его иск удовлетворили.

Однако 12 июня 2024 года Шестой апелляционный административный суд отменил это решение, окончательно лишив Львова права занимать должность судьи Верховного суда и получать компенсацию за время вынужденного отсутствия.

Кроме того, его подозревают в содействии присвоению государственной части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (так называемой "трубы Медведчука"), что нанесло ущерб государству на сумму около 1,4 млрд гривен.

