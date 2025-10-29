За скандального экс-судью Богдана Львова внесли залог, - источники

За бывшего судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда внесли залог.
Об этом РБК-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины.
Имя подозреваемого в ВАКС не называли, но, по информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем заместителе главы Верховного суда Богдане Львове.
В Высшем антикоррупционном суде подтвердили, что 20 млн гривен залога уже поступили на счет.
К слову, только 20 октября ВАКС уменьшил залог Богдану Львову более чем в 15 раз - с 302,8 млн гривен до 20 млн гривен.
Напомним, в 2022 году украинские журналисты установили, что у Богдана Львова, который на тот момент занимал должность заместителя председателя Верховного суда и главы Кассационного хозяйственного суда, есть российский паспорт.
После скандала тогда еще глава Верховного суда Всеволод Князев снял с должности Львова. Основанием для этого стало письмо СБУ, в котором речь шла о российском гражданстве у главы Кассационного хозяйственного суда.
Затем Львов решил оспорить такое решение в Киевском окружном административном суде, его иск удовлетворили.
Однако 12 июня 2024 года Шестой апелляционный административный суд отменил это решение, окончательно лишив Львова права занимать должность судьи Верховного суда и получать компенсацию за время вынужденного отсутствия.
Кроме того, его подозревают в содействии присвоению государственной части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (так называемой "трубы Медведчука"), что нанесло ущерб государству на сумму около 1,4 млрд гривен.
