У скандального экс-военкома Одессы Борисова проводят обыски

Украинские правоохранители проводят следственные действия относительно бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которого подозревают во взяточничестве.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
По данным собеседников издания, у Борисова проводят обыски.
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники Государственного бюро расследований на выезде из Киева остановили внедорожник BMW, одним из пассажиров которого оказался экс-военком Одессы.
Также журналисты публиковали соответствующие видео.
История вокруг бывшего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова получила широкий резонанс в 2023 году. Поводом стали сообщения о возможной "продаже белых билетов". По данным СМИ, за такие услуги могли требовать около 5 тысяч евро.
Спустя некоторое время внимание общественности привлекла информация о зарубежных активах семьи экс-военкома. В частности, речь шла о вилле в Марбелье стоимостью почти 4 млн евро, зарегистрированной на его мать, оформленной на его мать, а также об аренде элитного жилья.
После огласки Борисова отстранили от исполнения обязанностей, а правоохранительные органы начали проверку обстоятельств его деятельности. Впоследствии ГБР открыло уголовное производство по подозрению в злоупотреблении служебным положением в период военного положения.
Далее в отношении бывшего военкома было начато несколько расследований. Пока он находился под арестом, размер назначенного судом залога постепенно уменьшался. Когда сумма снизилась до 12 млн гривен и была внесена, Борисов покинул следственный изолятор.
Однако свобода оказалась недолгой: сразу после освобождения его вновь задержали. Следователи заявили, что он мог готовиться к выезду за пределы страны. Тогда же ему вручили новое подозрение, связанное с возможной легализацией незаконно полученных средств на сумму 142 млн гривен.
Позже суд снова избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Осенью 2025 года за Борисова несколько раз вносили залоги, после чего он выходил на свободу.