RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У скандального экс-военкома Одессы Борисова проводят обыски

17:32 10.06.2026 Ср
2 мин
Борисов является фигурантом нескольких уголовных дел
aimg Иван Носальский aimg Юлия Акимова
Фото: Евгений Борисов, бывший военком Одессы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские правоохранители проводят следственные действия относительно бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По данным собеседников издания, у Борисова проводят обыски.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники Государственного бюро расследований на выезде из Киева остановили внедорожник BMW, одним из пассажиров которого оказался экс-военком Одессы.

Также журналисты публиковали соответствующие видео.

В чем подозревают Борисова

История вокруг бывшего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова получила широкий резонанс в 2023 году. Поводом стали сообщения о возможной "продаже белых билетов". По данным СМИ, за такие услуги могли требовать около 5 тысяч евро.

Спустя некоторое время внимание общественности привлекла информация о зарубежных активах семьи экс-военкома. В частности, речь шла о вилле в Марбелье стоимостью почти 4 млн евро, зарегистрированной на его мать, оформленной на его мать, а также об аренде элитного жилья.

После огласки Борисова отстранили от исполнения обязанностей, а правоохранительные органы начали проверку обстоятельств его деятельности. Впоследствии ГБР открыло уголовное производство по подозрению в злоупотреблении служебным положением в период военного положения.

Далее в отношении бывшего военкома было начато несколько расследований. Пока он находился под арестом, размер назначенного судом залога постепенно уменьшался. Когда сумма снизилась до 12 млн гривен и была внесена, Борисов покинул следственный изолятор.

Однако свобода оказалась недолгой: сразу после освобождения его вновь задержали. Следователи заявили, что он мог готовиться к выезду за пределы страны. Тогда же ему вручили новое подозрение, связанное с возможной легализацией незаконно полученных средств на сумму 142 млн гривен.

Позже суд снова избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Осенью 2025 года за Борисова несколько раз вносили залоги, после чего он выходил на свободу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевОдессаГБРТЦККоррупция