У скандального экс-военкома Одессы Борисова проводят обыски

По данным собеседников издания, у Борисова проводят обыски.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники Государственного бюро расследований на выезде из Киева остановили внедорожник BMW, одним из пассажиров которого оказался экс-военком Одессы.

Также журналисты публиковали соответствующие видео.

В чем подозревают Борисова

История вокруг бывшего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова получила широкий резонанс в 2023 году. Поводом стали сообщения о возможной "продаже белых билетов". По данным СМИ, за такие услуги могли требовать около 5 тысяч евро.

Спустя некоторое время внимание общественности привлекла информация о зарубежных активах семьи экс-военкома. В частности, речь шла о вилле в Марбелье стоимостью почти 4 млн евро, зарегистрированной на его мать, оформленной на его мать, а также об аренде элитного жилья.

После огласки Борисова отстранили от исполнения обязанностей, а правоохранительные органы начали проверку обстоятельств его деятельности. Впоследствии ГБР открыло уголовное производство по подозрению в злоупотреблении служебным положением в период военного положения.

Далее в отношении бывшего военкома было начато несколько расследований. Пока он находился под арестом, размер назначенного судом залога постепенно уменьшался. Когда сумма снизилась до 12 млн гривен и была внесена, Борисов покинул следственный изолятор.