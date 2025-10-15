Скандальный венгерский министр снова поехал в Москву критиковать политику ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Москве, что его страна якобы будет страдать, если потеряет доступ к российским энергоресурсам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Венгерский режим снова идет против ЕС и НАТО

Он заявил, что Будапешт не намерен поддаваться давлению при принятии решений по вопросам поставок энергии.

Заявление прозвучало на фоне заседания министров обороны НАТО в Брюсселе, где обсуждают военную помощь Украине. Присутствие Сийярто в Москве в этот момент лишь подчеркнуло разногласия Будапешта с остальными членами Альянса относительно России.

Группировка Орбана упорно держится за российский газ

С момента вторжения России в Украину Венгрия сохраняет зависимость от российских энергоресурсов, несмотря на критику со стороны стран ЕС и НАТО. Сийярто заявил, что национальные интересы для Будапешта важнее любых политических требований Брюсселя.

"Мы никогда не были обмануты Россией. Поставки всегда поступали, контракты всегда выполнялись. И мой вопрос лишь в том, зачем нам разрывать эти отношения", - сказал Сийярто в Москве.

Конфликт с Евросоюзом из-за российского газа

Венгрия активно выступает против планов Еврокомиссии прекратить импорт российского газа и сжиженного газа к концу 2027 года. Такое сопротивление еще больше обостряет отношения Будапешта с Брюсселем.

Страна подписала с Россией 15-летний контракт на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно еще в 2021 году. В прошлом году Венгрия увеличила объем закупок до 7,5 млрд кубометров, используя трубопровод TurkStream.

Будапешт защищает "Дружбу" и критикует Запад

Помимо газа, Венгрия импортирует большую часть нефти из России по трубопроводу "Дружба", проходящему через Беларусь и Украину. Дополнительно нефть поступает через хорватского оператора JANAF в венгерские нефтеперерабатывающие заводы группы MOL.

"Брюссель хочет, чтобы мы отказались от одной из двух труб под предлогом диверсификации", - возмутился Сийярто. "Как можно считать, что один трубопровод безопаснее двух? Это безумие", - добавил он.

США усиливают давление на Венгрию

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце заявил, что будет убеждать Венгрию прекратить закупки российской нефти. Это часть его стратегии давления на союзников по НАТО, чтобы те разорвали энергетические связи с Москвой на фоне войны против Украины.