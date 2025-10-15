ua en ru
Скандальний угорський міністр знову поїхав до Москви критикувати політику ЄС

Москва, Середа 15 жовтня 2025 11:55
UA EN RU
Скандальний угорський міністр знову поїхав до Москви критикувати політику ЄС Фото: Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Москві, що його країна нібито страждатиме, якщо втратить доступ до російських енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угорський режим знову йде проти ЄС і НАТО

Він заявив, що Будапешт не має наміру піддаватися тиску під час ухвалення рішень з питань постачання енергії.

Заява прозвучала на тлі засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі, де обговорюють військову допомогу Україні. Присутність Сійярто в Москві в цей момент лише підкреслила розбіжності Будапешта з іншими членами Альянсу щодо Росії.

Угруповання Орбана вперто тримається за російський газ

З моменту вторгнення Росії в Україну Угорщина зберігає залежність від російських енергоресурсів, незважаючи на критику з боку країн ЄС і НАТО. Сійярто заявив, що національні інтереси для Будапешта важливіші за будь-які політичні вимоги Брюсселя.

"Ми ніколи не були обмануті Росією. Поставки завжди надходили, контракти завжди виконувалися. І моє питання лише в тому, навіщо нам розривати ці відносини", - сказав Сійярто в Москві.

Конфлікт з Євросоюзом через російський газ

Угорщина активно виступає проти планів Єврокомісії припинити імпорт російського газу і скрапленого газу до кінця 2027 року. Такий опір ще більше загострює відносини Будапешта з Брюсселем.

Країна підписала з Росією 15-річний контракт на постачання 4,5 млрд кубометрів газу щорічно ще 2021 року. Минулого року Угорщина збільшила обсяг закупівель до 7,5 млрд кубометрів, використовуючи трубопровід TurkStream.

Будапешт захищає "Дружбу" і критикує Захід

Крім газу, Угорщина імпортує більшу частину нафти з Росії трубопроводом "Дружба", що проходить через Білорусь і Україну. Додатково нафта надходить через хорватського оператора JANAF в угорські нафтопереробні заводи групи MOL.

"Брюссель хоче, щоб ми відмовилися від однієї з двох труб під приводом диверсифікації", - обурився Сійярто. "Як можна вважати, що один трубопровід безпечніший за два? Це безумство", - додав він.

США посилюють тиск на Угорщину

Президент США Дональд Трамп минулого місяця заявив, що переконуватиме Угорщину припинити закупівлі російської нафти. Це частина його стратегії тиску на союзників по НАТО, щоб ті розірвали енергетичні зв'язки з Москвою на тлі війни проти України.

Незважаючи на це, Будапешт демонстративно продовжує курс на співпрацю з Кремлем, перетворюючись на слабку ланку НАТО і підриваючи єдність Заходу.

Сійярто так часто відвідував Москву після вторгнення Росії в Україну, що це викликало підозри у його колег-європейських дипломатів.

Угорщина Російська Федерація
