Скандальный Ломаченко сделал заявление о победе Усика над Дюбуа: что сказал экс-боксер

Что Ломаченко сказал об Усике

Почти сразу после завершения поединка на официальной странице Василия появилось сообщение. Он опубликовал картинку, на которой Усик с украинским флагом стоит на фоне величайших боксеров всех времен.

"Машина. Поздравляю! Стабильность - признак мастерства. Лучший!" - написал Ломаченко.

Это сообщение быстро собрало тысячи лайков за менее чем час. Однако в комментариях под сообщением пользователи снова напомнили "Ломи" о его позиции, упрекая за молчание относительно российской агрессии.

Почему Ломаченко - скандальный?

Несмотря на то, что Ломаченко является одним из самых титулованных боксеров в истории Украины, его фигура остается крайне противоречивой для значительной части украинского общества. Причиной этого является ряд его заявлений и действий, особенно после 2022 года.

Боксера неоднократно критиковали за его неоднозначные комментарии относительно российско-украинской войны, призывы к "миру между братскими народами" и публикацию видео с российскими спецназовцами.

Особый резонанс вызвала его приверженность к Московскому патриархату и фотографии со священником, который называл ПЦУ "церковью антихриста". Из-за этого любое публичное действие Ломаченко, даже такое однозначно положительное поздравление, как в адрес Усика, воспринимается частью аудитории сквозь призму его предыдущих скандалов.

Ранее Ломаченко сделал заявление о российском паспорте Онуфрия. Напомним, что в начале лета Василий завершил профессиональную карьеру боксера.