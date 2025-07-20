Скандальний Ломаченко зробив заяву про перемогу Усика над Дюбуа: що сказав екс-боксер

Що Ломаченко сказав про Усика

Майже одразу після завершення поєдинку на офіційній сторінці Василя з'явився допис. Він опублікував картинку, на якій Усик з українським прапором стоїть на тлі найвеличніших боксерів усіх часів.

"Машина. Вітаю! Стабільність - ознака майстерності. Найкращий!" - написав Ломаченко.

Цей допис швидко зібрав тисячі лайків за менш ніж годину.Однак у коментарях під дописом користувачі знову нагадали "Ломі" про його позицію, дорікаючи за мовчання щодо російської агресії.

Чому Ломаченко - скандальний?

Попри те, що Ломаченко є одним з найтитулованіших боксерів в історії України, його постать залишається вкрай суперечливою для значної частини українського суспільства. Причиною цього є низка його заяв та дій, особливо після 2022 року.

Боксера неодноразово критикували за його неоднозначні коментарі щодо російсько-української війни, заклики до "миру між братніми народами" та публікацію відео з російськими спецпризначенцями.

Особливий резонанс викликала його прихильність до Московського патріархату та фотографії зі священником, який називав ПЦУ "церквою антихриста". Через це будь-яка публічна дія Ломаченка, навіть таке однозначно позитивне привітання, як на адресу Усика, сприймається частиною аудиторії крізь призму його попередніх скандалів.

Раніше Ломаченко зробив заяву про російський паспорт Онуфрія. Нагадаємо, що напочатку літа Василь завершив професійну кар’єру боксера.