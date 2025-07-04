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Скандальная реакция Ломаченко на решение Зеленского относительно митрополита УПЦ МП

Пятница 04 июля 2025 15:40
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Скандальная реакция Ломаченко на решение Зеленского относительно митрополита УПЦ МП Василий Ломаченко (фото: facebook.com/VasylLomachenko)
Автор: Екатерина Урсатий

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко отреагировал на решение о прекращении гражданства предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Facebook боксера.

Ломаченко подчеркнул, что, несмотря на потерю документов, вера и любовь остаются незыблемыми.

"У человека могут забрать паспорт и все материальное, но любовь и веру никто не отберет. Уважаемый митрополит Онуфрий - это человек, которого Господь поставил на его место для поддержания равновесия в борьбе с врагами", - написал Ломаченко.

"Любое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое - плохие. Не может плохое дерево приносить хорошие плоды, а хорошее - плохие. Мир всем". - Василий процитировал отрывок из Библии.

Напомним, по решению президента Владимир Зеленский митрополита Онуфрия, настоящее имя которого Орест Березовский, могут лишить украинского гражданства.

По информации Службы безопасности Украины, митрополит сохранил гражданство РФ с 2002 года, поддерживал связи с московской патриархией и препятствовал получению независимости украинской церкви.

Ломаченко не впервые вызывает резонансные реакции публичными высказываниями. Ранее он опубликовал пост об обстреле родного города - Белгорода-Днестровского, однако не упомянул, что удар осуществила Россия.

Этот факт вызвал критику со стороны известных волонтеров Сергея Притулы и Сергея Стерненко.

Ранее мы писали о том, что Ломаченко поддержал священника, который называл ПЦУ "церковью антихриста"

Также стоит напомнить, что в начале июня 2025 года Василий Ломаченко объявил о завершении своей боксерской карьеры.

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Василий Ломаченко Владимир Зеленский УПЦ МП Бокс
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