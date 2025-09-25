Скандальный Бленуце останется в "Динамо": избавиться от нападающего запрещает ФИФА

Можно ли продать румына прямо сейчас

По данным румынского издания Gazeta Sporturilor, киевский клуб намерен избавиться от форварда из-за скандальной истории с соцсетями и неубедительной игры.

Скандальный нападающий мог бы покинуть "Динамо" уже на следующей неделе - над этим работает агент футболиста.

Давид Салерно, который представляет интересы игрока, ищет варианты трудоустройства для своего клиента в арабских странах, поскольку там трансферное окно действует еще неделю.

"Бело-синие" надеются вернуть за Бленуце хотя бы часть из 1,8 млн евро, которые уже перечислены его предыдущему клубу - румынской "Университате".

Однако в случае, если такое соглашение будет достигнуто, есть риск, что ФИФА расценит переход как промежуточный трансфер, поскольку с момента подписания контракта (2 сентября) еще не прошло 4 месяца.

Подобные операции запрещены правилами ФИФА, поскольку ранее их использовали для обхода финансовых ограничений. Поэтому есть большая вероятность, что трансфер будет забанен.

Луческу в помощь

Итак, вариант быстрого избавления Бленуце - маловероятен. Скорее всего, придется ждать до зимы, когда истечет четырехмесячный срок соглашения и откроется зимний трансферный период.

К делу приобщили даже бывшего тренера "Динамо" Мирчу Луческу.

Как сообщил 80-летний специалист румынским СМИ, клубные функционеры "Динамо" прямо заявили ему: "До зимы как-то продержимся, но его надо продавать. Он будет выставлен на трансфер".

Отметим. что ранее Луческу заявил, что внес свой вклад в переход Бленуце в "Динамо". Именно он посоветовал "бело-синим" приобрести нападающего.

Ультрас "Динамо" стреляли в тире по изображению Бленуце (фото из румынского издания Gazeta Sporturilor)

Скандал с Бленуце: что известно

"Динамо" подписало 23-летнего румынского форварда на пять лет - до лета 2030-го. Бленуце должен был заменить в команде Владислава Ваната, который перебрался в испанскую "Жирону".

Сумма трансфера официально не называлась, но по инсайдерским данным - вместе с бонусами она составляет 2,6 млн евро.

Еще до дебюта в "Динамо" румын оказался в центре громкого скандала. На его личной странице в TikTok были найдены репосты пропагандистских российских видео. Подобные репосты делала также его жена.

Во время дебютного матча румына ультрас "Динамо" забросали скамейку запасных киевлян ватой в знак протеста. Впоследствии состоялась встреча игрока с фанатами, однако она не имела положительного результата.

Что касается чисто футбольных показателей, Бленуце выходил на поле в составе киевлян в трех матчах, результативными действиями в атаке не отметился. Зато забил гол в собственные ворота.