ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 140 боевых соприкосновений: свежая сводка Генштаба

Украина, Вторник 04 ноября 2025 23:55
UA EN RU
Более 140 боевых соприкосновений: свежая сводка Генштаба Фото: ВСУ (facebook.com www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасия

За последние сутки 4 ноября на фронтах продолжились ожесточенные боевые действия. Украинские силы обороны отразили множество атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

С начала суток произошло 144 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный и 35 авиационных ударов, применил шесть ракет, сбросил 57 управляемых авиабомб, привлек 3029 дронов-камикадзе и осуществил 3668 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления

Оккупанты провели пять авиаударов, сбросили десять управляемых авиабомб и совершили 135 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское и Купянское направления

На Южно-Слобожанском направлении остановлено семь атак врага в районах Волчанска, Синельниково и Дворичанского.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий вблизи Песчаного, Боровской Андреевки и Петропавловки.

Лиманское и Славянское направления

Российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев возле Грековки, Новоселовки, Корового Яра, Дробышево и Лимана, одно боевое столкновение продолжается. Силы обороны отразили 13 атак в районах Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и Дроновки.

Константиновское и Покровское направления

На Константиновском направлении противник 11 раз пытался прорвать оборону возле Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополья, Яблоновки, Бересток и Софиевки.

На Покровском направлении враг 49 раз атаковал позиции украинских защитников, пять столкновений продолжаются. За сутки украинские военные уничтожили 107 оккупантов, 21 дрон, 4 единицы специальной техники, автомобильную технику и пункты управления беспилотниками.

Александровское и Гуляйпольское направления

Оккупанты 15 раз атаковали в сторону Егоровки, Новоивановки, Ялты, Сосновки, Степного, Вербового и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении отражены три атаки возле Новониколаевки, авиаудары пришлись по Солодкому, Пологам и Терноватому.

Ореховское и Приднепровское направления

В Ореховском направлении враг трижды пытался прорвать оборону возле Степного и Новоандреевки, все атаки остановлены.

На Приднепровском направлении три попытки продвижения в сторону Антоновского моста оказались безрезультатными.

В других направлениях существенных изменений не зафиксировано. Ситуация на фронтах остается напряженной, силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать атаки противника.

Напоминаем, что Украина активно увеличивает выпуск собственных беспилотников, постепенно отказываясь от китайских DJI Mavic. Первые партии отечественных дронов уже переданы военным подразделениям и применяются на линии фронта.

Отметим, что в оккупированном Бердянске студентов местного медколледжа принуждают вступать в созданный захватчиками псевдоотряд "Барс-85", где молодых людей готовят к службе в интересах российских оккупационных структур.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
Новости
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место