Скандал с Signal. Отчет о действиях министра войны США Хегсета подтвердил нарушения, - СМИ

Расследование, которое проводил чиновник, касалось того, нарушил ли Хегсет правила секретности, когда делился планами атаки на хуситов в приложении Signal, сообщили изданию источники.

Отчет под названием "Оценка сообщения об использовании Министром обороны коммерчески доступного приложения для обмена сообщениями для официальных целей" 2 декабря был передан Комитету Сената по вооруженным силам во главе с республиканцем Роджером Викером и демократом Джеком Ридом.

Сенаторы хотят получить ответ на шесть вопросов, среди которых - оценка того, передавалась ли какая-то секретная информация через несекретные системы. Также они хотят узнать, придерживался ли Хегсет министерской "политики и процессов засекречивания и рассекречивания".

Было ли нарушение?

Сенатор Марк Келли, как пишут другие американские СМИ, заявил, что в отчете есть вывод о нарушении Хегсетом ряда правил министерства. При этом также известно, что министр отказался разговаривать с генеральным инспектором, вместо этого дал ему только письменные объяснения.

Информация, которую предоставил Келли, пока не имеет официальных подтверждений, а рассекреченная версия отчета будет обнародована сенаторами 4 декабря. Сам Хегсет неоднократно отрицал, что мог совершить какие-либо правонарушения.

При этом издание CNN пишет со ссылкой на сразу четыре собственных источника, что Хегсет, по итогам отчета, скомпрометировал "конфиденциальную военную информацию, которая могла бы поставить под угрозу американские войска и цели миссии".

Двое собеседников сказали изданию, что последствия менее понятны, поскольку генеральный инспектор пришел к выводу, что министр обороны (на тот момент должность Хегсета называлась традиционно) имеет право принимать оперативное решение рассекречивать информацию. Хегсет утверждал, что именно так он и поступил, однако никаких документальных подтверждений такого решения нет.

Потенциальные последствия

Отмечается, что отчет появился в трудный для Пентагона момент, поскольку Хегсета обвиняют в военном преступлении из-за его действий по поводу двойного удара по судну "наркоторговцев" в Карибском море, когда из-за атаки погибли люди, цеплявшиеся за обломки уничтоженного плавсредства.

"В зависимости от выводов, отчет может вызвать еще больше критики в отношении министра обороны Трампа и затмить важную речь о сдерживании, которую Хегсет, как ожидается, произнесет в субботу на ежегодном Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии", - отмечает издание.