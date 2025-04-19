Главного помощника Хегсета уволили после утечки данных в Пентагоне,- Politico
В Пентагоне уволили главного помощника министра обороны Пита Хегсета. В частности на фоне скандала с утечкой данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Руководитель аппарата министра обороны США Пита Хегсета - Джо Каспер в ближайшие дни покинет свою должность.
Это происходит на фоне громкого скандала с утечкой конфиденциальной информации из Пентагона, который вызвал серьезные кадровые потрясения в оборонном ведомстве.
По данным американских СМИ, Каспер получит новую должность в том же ведомстве.
Однако его уход происходит после того, как сразу несколько приближенных к Гегсету чиновников были отправлены в отпуск из-за расследования утечек - в частности, это советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Дарин Сельник и руководитель аппарата заместителя министра обороны Колин Кэрролл.
По данным источников, Кэрролл и Сельник планируют подать в суд из-за увольнения, считая его незаконным. В свою очередь, некоторые демократы используют ситуацию как доказательство неспособности Пита Гегсета эффективно управлять оборонным ведомством.
Эти кадровые решения стали кульминацией недели кризиса в Пентагоне: ситуацию осложнила утечка секретной информации в мессенджере Signal, к которой был причастен сам министр обороны Пит Хегсет.
Также неоднозначную реакцию вызвал недавний визит Илона Маска в госучреждение.
Как отмечают источники Politico в Пентагоне, конфликт между Каспером и некоторыми из отстраненных советников имел личностный характер.
В то же время в самом оборонном ведомстве опасаются, что дестабилизация руководящего звена повлияет на управление всей системой.
"Здание полностью разрушено, и это действительно влияет на руководство министра", - сказал высокопоставленный чиновник обороны США.
Скандал вокруг секретного чата Signal
Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно добавили в секретный чат администрации Дональда Трампа, где обсуждались удары по йеменским хуситам.
Конгрессмены и сенаторы призвали расследовать ситуацию.
В свою очередь Волц отрицает обсуждение военных планов в чате. Он обвинил журналиста Голдберга в распространении "лживой" информации.
Подробнее о скандальном инциденте - читайте в нашем авторском материале.
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