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Главного помощника Хегсета уволили после утечки данных в Пентагоне,- Politico

Суббота 19 апреля 2025 11:59
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Главного помощника Хегсета уволили после утечки данных в Пентагоне,- Politico Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Пентагоне уволили главного помощника министра обороны Пита Хегсета. В частности на фоне скандала с утечкой данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Руководитель аппарата министра обороны США Пита Хегсета - Джо Каспер в ближайшие дни покинет свою должность.

Это происходит на фоне громкого скандала с утечкой конфиденциальной информации из Пентагона, который вызвал серьезные кадровые потрясения в оборонном ведомстве.

По данным американских СМИ, Каспер получит новую должность в том же ведомстве.

Однако его уход происходит после того, как сразу несколько приближенных к Гегсету чиновников были отправлены в отпуск из-за расследования утечек - в частности, это советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Дарин Сельник и руководитель аппарата заместителя министра обороны Колин Кэрролл.

По данным источников, Кэрролл и Сельник планируют подать в суд из-за увольнения, считая его незаконным. В свою очередь, некоторые демократы используют ситуацию как доказательство неспособности Пита Гегсета эффективно управлять оборонным ведомством.

Эти кадровые решения стали кульминацией недели кризиса в Пентагоне: ситуацию осложнила утечка секретной информации в мессенджере Signal, к которой был причастен сам министр обороны Пит Хегсет.

Также неоднозначную реакцию вызвал недавний визит Илона Маска в госучреждение.

Как отмечают источники Politico в Пентагоне, конфликт между Каспером и некоторыми из отстраненных советников имел личностный характер.

В то же время в самом оборонном ведомстве опасаются, что дестабилизация руководящего звена повлияет на управление всей системой.

"Здание полностью разрушено, и это действительно влияет на руководство министра", - сказал высокопоставленный чиновник обороны США.

Скандал вокруг секретного чата Signal

Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно добавили в секретный чат администрации Дональда Трампа, где обсуждались удары по йеменским хуситам.

Конгрессмены и сенаторы призвали расследовать ситуацию.

В свою очередь Волц отрицает обсуждение военных планов в чате. Он обвинил журналиста Голдберга в распространении "лживой" информации.

Подробнее о скандальном инциденте - читайте в нашем авторском материале.

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