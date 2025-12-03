Скандал з Signal. Звіт щодо дій міністра війни США Гегсета підтвердив порушення, - ЗМІ

Розслідування, яке проводив посадовець, стосувалося того, чи порушив Гегсет правила секретності, коли ділився планами атаки на хуситів в додатку Signal, повідомили виданню джерела.

Звіт під назвою "Оцінка повідомлення про використання Міністром оборони комерційно доступного застосунку для обміну повідомленнями для офіційних цілей" 2 грудня було передано Комітету Сенату з питань збройних сил на чолі з республіканцем Роджером Вікером та демократом Джеком Рідом.

Сенатори хочуть отримати відповідь на шість питань, серед яких - оцінка того, чи передавалася якась секретна інформація через несекретні системи. Також вони хочуть дізнатися, чи дотримувався Гегсет міністерської "політики та процесів засекречення та розсекречення".

Чи було порушення?

Сенатор Марк Келлі, як пишуть інші американські ЗМІ, заявив, що у звіті є висновок про порушення Гегсетом низки правил міністерства. При цьому також відомо, що міністр відмовився розмовляти з генеральним інспектором, натомість дав йому лише письмові пояснення.

Інформація, яку надав Келлі, наразі не має офіційних підтверджень, а розсекречена версія звіту буде оприлюднена сенаторами 4 грудня. Сам Гегсет неодноразово заперечував, що міг скоїти будь-які правопорушення.

При цьому видання CNN пише із посиланням на відразу чотири власні джерела, що Гегсет, за підсумками звіту, скомпрометував "конфіденційну військову інформацію, яка могла б поставити під загрозу американські війська та цілі місії".

Двоє співрозмовників сказали виданню, що наслідки менш зрозумілі, оскільки генеральний інспектор дійшов висновку, що міністр оборони (на той момент посада Гегсета називалася традиційно) має право приймати оперативне рішення розсекречувати інформацію. Гегсет стверджував, що саме так він і вчинив, однак жодних документальних підтверджень такого рішення немає.

Потенційні наслідки

Зазначається, що звіт з'явився у важкий для Пентагона момент, оскільки Гегсета звинувачують у воєнному злочині через його дії щодо подвійного удару по судну "наркоторговців" у Карибському морі, коли через атаку загинули люди, що чіплялися за уламки знищеного плавзасобу.

"Залежно від висновків, звіт може викликати ще більше критики щодо міністра оборони Трампа та затьмарити важливу промову про стримування, яку Гегсет, як очікується, виголосить у суботу на щорічному Форумі національної оборони Рейгана в Каліфорнії", - зазначає видання.