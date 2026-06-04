НМТ по математике отменят? Стала известна позиция Минобразования
Министр образования и науки Оксен Лисовой прокомментировал депутатский законопроект об отмене обязательного теста по математике на НМТ.
Заявление Лисового прозвучало в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
По словам министра, ведомство выступает против альтернативного депутатского законопроекта, который предлагает сделать математику предметом на выбор.
"Отмена математики или истории, изъятие их из обязательных предметов НМТ - это абсурд, это не приведет ни к каким положительным изменениям для нас как для страны", - подчеркнул Лисовой.
Он отметил, что национальный мультипредметный тест должен подтверждать ключевую способность выпускников читать, писать и считать. Именно поэтому математика обязательно должна оставаться в структуре экзамена.
Какие условия предлагает правительство
Глава МОН отметил, что Кабинет министров уже разработал и подал в парламент собственный законопроект, который будет регулировать вступительную кампанию.
"Правительство подало законопроект об условиях поступления на 2027 год, он соответствует тем условиям, которые есть сейчас в 2026 году... Альтернативный законопроект, который предусматривает несколько иные условия по математике мы не поддерживаем категорически", - подчеркнул Лисовой.
В этом году НМТ проводится по модели прошлого года: в один день с возможностью дополнительных сессий.
Перечень предметов остается неизменным - поступающие сдают украинский язык, математику, историю Украины и еще один предмет на выбор: иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.
Что предшествовало
2 июня 2026 года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №15254-1, который предусматривает внесение изменений в ряд законов Украины по поводу государственной итоговой аттестации и особенностей вступительной кампании 2027 года.
Законопроект предусматривает сокращение количества обязательных предметов в УМТ. Оставить предлагают только украинский язык и историю Украины. Математику при этом абитуриенты смогут выбирать как дополнительный предмет.
Напомним, директор УЦОКО Татьяна Вакуленко отметила, что результаты тестирования по математике являются весомым показателем успешности будущих студентов. Она отметила, что они также являются важным инструментом для освоения академических программ.
Отметим, в этом году на НМТ зарегистрировалось более 350 тысяч человек. Количество желающих сдавать тест растет уже третий год подряд.