НМТ по математике отменят? Стала известна позиция Минобразования

Министр образования и науки Оксен Лисовой прокомментировал депутатский законопроект об отмене обязательного теста по математике на НМТ.

Заявление Лисового прозвучало в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

По словам министра, ведомство выступает против альтернативного депутатского законопроекта, который предлагает сделать математику предметом на выбор.

"Отмена математики или истории, изъятие их из обязательных предметов НМТ - это абсурд, это не приведет ни к каким положительным изменениям для нас как для страны", - подчеркнул Лисовой.

Он отметил, что национальный мультипредметный тест должен подтверждать ключевую способность выпускников читать, писать и считать. Именно поэтому математика обязательно должна оставаться в структуре экзамена.

Какие условия предлагает правительство

Глава МОН отметил, что Кабинет министров уже разработал и подал в парламент собственный законопроект, который будет регулировать вступительную кампанию.

"Правительство подало законопроект об условиях поступления на 2027 год, он соответствует тем условиям, которые есть сейчас в 2026 году... Альтернативный законопроект, который предусматривает несколько иные условия по математике мы не поддерживаем категорически", - подчеркнул Лисовой.

В этом году НМТ проводится по модели прошлого года: в один день с возможностью дополнительных сессий.

Перечень предметов остается неизменным - поступающие сдают украинский язык, математику, историю Украины и еще один предмет на выбор: иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

Что предшествовало

2 июня 2026 года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №15254-1, который предусматривает внесение изменений в ряд законов Украины по поводу государственной итоговой аттестации и особенностей вступительной кампании 2027 года.

Законопроект предусматривает сокращение количества обязательных предметов в УМТ. Оставить предлагают только украинский язык и историю Украины. Математику при этом абитуриенты смогут выбирать как дополнительный предмет.