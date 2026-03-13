Опрос - не показатель: где развернется настоящая битва между Орбаном и Мадяром

Рейтинги партии лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра опережают "Фидес" премьера Виктора Орбана на 10 процентов, настоящая борьба развернется в отдельных округах - и там расклад сил совсем другой.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Тибор Дессефи, директор Центра исследований цифровой социологии Университета Этвеша Лоранда в Будапеште.

Почему опросам не стоит полностью доверять

Есть немало факторов, которые делают любой прогноз ненадежным: от особенностей избирательной системы до ограничений социологических исследований в конкретных округах.

Одно бесспорно - "Тиса" представляет более серьезный вызов для Орбана, чем предыдущая оппозиция. Партия пока держит единство.

Скандальная стратегия "Фидес" и фактор Украины

"Настоящий вопрос заключается в том, сработает ли скандальная стратегия "Фидес" - доведенная до достаточно крайних степеней. Сейчас эффект еще не заметен. Мое личное мнение - это будет иметь определенное влияние, но масштаб этого влияния невозможно предсказать", - отметил Дессефи.

Отдельно он обратил внимание на реакцию украинской стороны: "Также несколько обидно - хотя и понятно - что украинская сторона сейчас реагирует и наносит ответный удар. Эта динамика дает Орбану возможность представить себя защитником (Венгрии - ред.)", - сказал он.

В чем главная неопределенность

Ключевым полем битвы, по словам Дессефи, станут одномандатные избирательные округа. В провинциальных городах "Тиса" уже показывает лучшие результаты, чем оппозиция ранее. Но в селах и малых населенных пунктах - совсем другая ситуация.

Там "Фидес" десятилетиями строил сети влияния и контролирует большинство местных ресурсов. Именно это и есть главная неопределенность.

"По этой причине я бы советовал быть осторожными при интерпретации данных опросов или спекуляций, построенных на их основе. Простая правда заключается в том, что на этом этапе никто не знает результата с уверенностью", - подытожил Дессефи.