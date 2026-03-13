ua en ru
Пт, 13 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Опрос - не показатель: где развернется настоящая битва между Орбаном и Мадяром

16:39 13.03.2026 Пт
2 мин
Скандальная стратегия Орбана еще не провалилась
aimg Роман Кот aimg Елена Чупровская
Опрос - не показатель: где развернется настоящая битва между Орбаном и Мадяром Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан и лидер оппозиции Петер Мадяр (коллаж РБК-Украина)

Рейтинги партии лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра опережают "Фидес" премьера Виктора Орбана на 10 процентов, настоящая борьба развернется в отдельных округах - и там расклад сил совсем другой.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Тибор Дессефи, директор Центра исследований цифровой социологии Университета Этвеша Лоранда в Будапеште.

Читайте также: Вето Орбана не помешает? В ЕС объяснили, как идет работа над кредитом для Украины

Почему опросам не стоит полностью доверять

Есть немало факторов, которые делают любой прогноз ненадежным: от особенностей избирательной системы до ограничений социологических исследований в конкретных округах.

Одно бесспорно - "Тиса" представляет более серьезный вызов для Орбана, чем предыдущая оппозиция. Партия пока держит единство.

Скандальная стратегия "Фидес" и фактор Украины

"Настоящий вопрос заключается в том, сработает ли скандальная стратегия "Фидес" - доведенная до достаточно крайних степеней. Сейчас эффект еще не заметен. Мое личное мнение - это будет иметь определенное влияние, но масштаб этого влияния невозможно предсказать", - отметил Дессефи.

Отдельно он обратил внимание на реакцию украинской стороны: "Также несколько обидно - хотя и понятно - что украинская сторона сейчас реагирует и наносит ответный удар. Эта динамика дает Орбану возможность представить себя защитником (Венгрии - ред.)", - сказал он.

В чем главная неопределенность

Ключевым полем битвы, по словам Дессефи, станут одномандатные избирательные округа. В провинциальных городах "Тиса" уже показывает лучшие результаты, чем оппозиция ранее. Но в селах и малых населенных пунктах - совсем другая ситуация.

Там "Фидес" десятилетиями строил сети влияния и контролирует большинство местных ресурсов. Именно это и есть главная неопределенность.

"По этой причине я бы советовал быть осторожными при интерпретации данных опросов или спекуляций, построенных на их основе. Простая правда заключается в том, что на этом этапе никто не знает результата с уверенностью", - подытожил Дессефи.

Напомним, РБК-Украина писало, что Орбан превратил заявление Зеленского об "адресе" венгерского премьера для бойцов ВСУ в предвыборный инструмент - как доказательство внешнего давления на Венгрию и необходимости "защищать страну от втягивания в войну".

Параллельно Будапешт заблокировал кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины, связав его с восстановлением транзита российской нефти через "Дружбу".

Однако, по оценке словацкого эксперта Расто Кужеля, на этот раз стратегия может не сработать - часть венгров уже устала от постоянной конфронтационной риторики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Венгрия Виктор Орбан
Новости
Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко