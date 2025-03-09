В метро Киева погиб человек, "закрытые" станции возобновят работу завтра
В Киеве сегодня вечером, 9 марта, произошел трагический случай на станции метро на так называемой "зеленой" ветке (Сырецко-Печерская линия). В результате падения под поезд погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Как проинформировали в администрации, станции "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор", которые ранее временно закрыли для входа пассажиров из-за падения человека на пути, начнут свою работу завтра, 10 марта - "в соответствии с установленным режимом работы".
Также в КГГА рассказали, что на месте инцидента продолжается работа следственно-оперативной группы.
"Сейчас известно, что пассажир погиб. Все обстоятельства выясняют правоохранительные органы", - говорится в заявлении администрации.
Между тем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали, что спасатели уже деблокировали тело погибшего мужчины в столичной подземке, и подняли на платформу.
Также чрезвычайники предоставили некоторые детали относительно трагического случая, который произошел на станции "Вырлица".
"В 21:27 от работников киевского метрополитена поступило сообщение о том, что на станции метро "Вырлица" на рельсы под поезд упал человек. Чрезвычайники обнаружили тело мужчины под третьим вагоном, примерно в 70 метрах от платформы", - рассказали в ГСЧС.
Падение человека в метро Киева 9 марта и "закрытие" нескольких станций
Ранее сегодня вечером сообщалось, что в Киеве сразу три станции метро временно закрыли для входа пассажиров. Это произошло после падения пассажира под поезд.
Тогда в КГВА объяснили, что движение поездов "зеленой линии" осуществлялось только на участке между станциями "Сырец" и "Харьковская".
Между тем станции "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" были временно закрыты.
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