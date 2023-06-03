Скандал с картой без Крыма. МИД Украины требует от Венгрии прекратить провокации

На YouTube-канале правительства Венгрии было опубликовано видео с некорректным обозначением карты Украины. Это является прямым отрицанием официальных заявлений относительно позиции Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - сообщили в МИД.

Министерство подчеркнуло, что Венгрия должна прекратить совершать провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике.

К тому же в министерстве сообщили, что по поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии осуществил официальный демарш перед венгерской стороной.

Провокация от Венгрии

Напомним, в конце мая правительство Венгрии обнародовало видеоролик с призывом к миру в Украине. На одном из кадров Крым был изображен частью России.

Следует отметить, что согласно официальным заявлениям, Венгрия не признает противоправную аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Отношения между Украиной и Венгрией

Этот скандал стал не первым между Украиной и Венгрией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно делал скандальные заявления в отношении Украины.

Он утверждал, что Украина не способна финансировать свои потребности, а война как будто продолжается только за счет средств партнеров. Также Орбан заявил, что Украина якобы не может выиграть войну против России.

К тому же, в правительстве Венгрии считают, что НАТО и Европейский Союз де-факто стали так называемой "стороной" в войне РФ против Украины. Якобы из-за того, что они оказывают Киеву поддержку в борьбе с агрессией.

Так недавно Орбан начал отказывать украинцев от контрнаступления и настаивает на переговорах между Россией и Украиной. Однако в МИД Украины ему ответили и заверили венгерского премьера, что Украина уже очертила свою позицию.

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