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Правительство Венгрии изобразило Крым частью РФ в видео с призывом к "миру" в Украине

Новина українською →
Суббота 03 июня 2023 01:42
Правительство Венгрии изобразило Крым частью РФ в видео с призывом к "миру" в Украине Фото: Венгрия изобразила Крым частью РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Венгрии обнародовало видеоролик с призывом к миру в Украине. На одном из кадров Крым изображен частью России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube венгерского правительства.

"Десяти тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной", - говорится в видео.

"Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь", - говорится в видеоролике.

В то же время, с призывами о скорейшем мире, правительство Венгрии изобразило Крым, как часть территории Российской Федерации.Правительство Венгрии изобразило Крым частью РФ в видео с призывом к &quot;миру&quot; в Украине

Стоит отметить, что официально Венгрия не признает противоправную аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Позиция Венгрии по поводу российского вторжения в Украину

Власти Венгрии с момента полномасштабного вторжения России в Украину до сих пор не заняли четкой позиции. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал с резкими заявлениями по поводу войны и критикует введенные санкции против РФ.

Орбан, 2 мая, отметил, что Украине нужно вести переговоры с РФ, а не идти в контрнаступление, потому что как "человек с полуторагодовалым военным опытом" он знает о "втрое больших потерях" атакующей стороны по сравнению с обороняющимися.

Недавно Венгрия заблокировала выделение восьмого транша из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

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