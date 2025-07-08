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Скандал с БЭБом: Кабмин отклонил кандидатуру Цывинского, но не сказал Комиссии

Вторник 08 июля 2025 14:15
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Скандал с БЭБом: Кабмин отклонил кандидатуру Цывинского, но не сказал Комиссии Фото: Александр Цывинский (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) не получала официального сообщения от Кабинета министров об отказе от назначения Александра Цивинского главой ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Комиссии по отбору директора БЭБ Украины.

"Конкурсная комиссия узнала о публикации в Telegram-канале "Правительство online" относительно решения Кабинета Министров Украины в контексте процесса отбора Директора БЭБ. Сейчас конкурсная комиссия все еще ожидает официального сообщения и обоснования от Кабинета министров по этому поводу", - пишет Комиссия по отбору директора БЭБ.

Александр Цывинский

Цивинский родился во Львовской области. Получал юридическое образование.

Как писали СМИ, его отец служил в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР), а после распада остался в России.

В 2003-м Цывинский работал следователем в Галицком районном отделе львовского городского управления главного управления (РОЛГУ ГУ) Министерства внутренних дел (МВД), а с 2015 года начал карьеру в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). В частности возглавлял следственную группу, которая занималась делом в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

В свое время участвовал в конкурсах на руководящие должности в НАБУ, но без успеха.

Вчера, 7 июля, стало известно, что правительство не поддержало назначение Цывинского на должность директора БЭБ.

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Бюро экономической безопасности
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