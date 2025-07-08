Скандал с БЭБом: Кабмин отклонил кандидатуру Цывинского, но не сказал Комиссии
Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) не получала официального сообщения от Кабинета министров об отказе от назначения Александра Цивинского главой ведомства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Комиссии по отбору директора БЭБ Украины.
"Конкурсная комиссия узнала о публикации в Telegram-канале "Правительство online" относительно решения Кабинета Министров Украины в контексте процесса отбора Директора БЭБ. Сейчас конкурсная комиссия все еще ожидает официального сообщения и обоснования от Кабинета министров по этому поводу", - пишет Комиссия по отбору директора БЭБ.
Александр Цывинский
Цивинский родился во Львовской области. Получал юридическое образование.
Как писали СМИ, его отец служил в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР), а после распада остался в России.
В 2003-м Цывинский работал следователем в Галицком районном отделе львовского городского управления главного управления (РОЛГУ ГУ) Министерства внутренних дел (МВД), а с 2015 года начал карьеру в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). В частности возглавлял следственную группу, которая занималась делом в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
В свое время участвовал в конкурсах на руководящие должности в НАБУ, но без успеха.
Вчера, 7 июля, стало известно, что правительство не поддержало назначение Цывинского на должность директора БЭБ.
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