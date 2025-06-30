В правительство внесли представление на назначение Цывинского главой БЭБ
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) передала главе украинского правительства Денису Шмыгалю представление касаемо победителя конкурса Александра Цивинского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницы комиссии по отбору директора БЭБ Украины.
"Сегодня, 30 июня, комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса, господина Александра Цивинского, в соответствии с положениями Закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины", - пишет комиссия.
Александр Цывинский
Цывинский родом из Львовской области. В свое время получал юридическое образование.
Согласно данным СМИ, его отец проходил службу в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР), а после распада остался в России.
В 2003-м возглавил должность следователя в Галицком районном отделе львовского городского управления главного управления (РОЛГУ ГУ) Министерства внутренних дел (МВД).
С 2015-го начал работать в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Возглавлял следственную группу, которая расследовала дело против бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Также курировал дело в отношении преступной организации, которая была связана с деятельностью чиновников в столичной власти и деятельностью Дениса Комарницкого.
Участвовал в конкурсах на руководящие должности в НАБУ, но без успеха.
Напомним, РБК-Украиан писало о том, что собеседования с представителями НАБУ, которые претендуют на должность главы БЭБ, вызвали ряд замечаний со стороны конкурсной комиссии, в частности - международных экспертов.
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