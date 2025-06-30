В правительство внесли представление на назначение Цывинского главой БЭБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницы комиссии по отбору директора БЭБ Украины.

"Сегодня, 30 июня, комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса, господина Александра Цивинского, в соответствии с положениями Закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины", - пишет комиссия.

Александр Цывинский

Цывинский родом из Львовской области. В свое время получал юридическое образование.

Согласно данным СМИ, его отец проходил службу в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР), а после распада остался в России.

В 2003-м возглавил должность следователя в Галицком районном отделе львовского городского управления главного управления (РОЛГУ ГУ) Министерства внутренних дел (МВД).

С 2015-го начал работать в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Возглавлял следственную группу, которая расследовала дело против бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Также курировал дело в отношении преступной организации, которая была связана с деятельностью чиновников в столичной власти и деятельностью Дениса Комарницкого.

Участвовал в конкурсах на руководящие должности в НАБУ, но без успеха.