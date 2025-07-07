Кабмин отказался назначать Цивинского директором БЭБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин в Telegram .

Как отметили в правительстве, на очередном заседании было рассмотрено представление Комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности о назначении нового главы БЭБ. Конкурс ранее выиграл Александр Цивинский.

Также в Кабмине добавили, что изучили дополнительные материалы, которые, в частности, предоставила Служба безопасности Украины. Эти материалы касались вопросов нацбезопасности, они содержали соответствующие оценки.

"По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом составляющей безопасности члены Кабинета министров Украины единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур", - уточнили в правительстве.

Такие кандидатуры "должны соответствовать всем установленным критериям", в том числе и тем, которые касаются безопасности.

В Кабмине заверили, что такое решение полностью соответствует Закону Украины "О Бюро экономической безопасности".

Александр Цивинский

Стоит заметить, что Александр Цивинский - сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины, работает в должности старшего детектива и руководит одним из подразделений НАБУ. Он родом из Львовской области и входит в состав НАБУ с 2015 года, когда был отобран в числе первых детективов по итогам открытого конкурса.

Цивинский участвовал в ряде расследований, в том числе связанных с деятельностью органов местной власти.