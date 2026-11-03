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Скандал с 14-летним парнем на беспорядках под Киевом: Пивненко объяснил, что произошло

17:09 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский aimg Юлия Акимова
Фото: Александр Пивненко, командующий Нацгвардией (facebook.com/OleksandrPivnenko)

Военные не избивали 14-летнего подростка, который вчера упал с дерева на беспорядках в Петропавловской Борщаговке.

Об этом командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил во время общения с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пивненко, когда ему было 14 лет, он, условно говоря, играл в PlayStation.

"А он (подросток, который оказался в центре скандала - ред.), серьезный человек, полез на дерево, упал. А там, знаете, все бородатые, хорошие парни, испугался человек. Его, конечно, затащили, чтобы его не забросали камнями. Завернули в это одеяло, оказали помощь, и отпустили", - добавил он.

В свою очередь спикер Нацгвардии Руслан Музычук обратил внимание, что несовершеннолетний парень принимал участие в таких мероприятиях уже поздним вечером. Поэтому есть вопросы по-поводу родительского контроля.

Беспорядки в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вчера, 2 ноября, в Петропавловской Борщаговке возле одного из зданий Нацгвардии произошли массовые беспорядки.

Они начались после того, как в сети распространили информацию об удержании "40 СЗЧ-шников" в подвале одного из частных домов. Также были вбросы о том, что над мужчинами издеваются и к ним применяют физическую силу.

Во время беспорядков в здании, где держали военных, оказался 14-летний парень. В СМИ распространяли слухи о том, что его якобы затащили в дом и там избили. На онлайн-трансляциях было заметно, что он сильно напуган.

Из дома парня вывел руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, который прибыл на место беспорядков, чтобы разобраться в ситуации.

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