Скандал із 14-річним хлопцем на заворушеннях під Києвом: Півненко пояснив, що сталося

За словами Півненка, коли йому було 14 років, він, умовно кажучи, грав у PlayStation.

"А він (підліток, який опинився в центрі скандалу - ред.), серйозна людина, полізла на дерево, упала. А там, знаєте, всі бородаті, добрі хлопці, злякалася людина. Його, звичайно, затягли, щоб її не закидали камінням. Загорнули в цю ковдру, надали допомогу, і відпустили", - сказав він.

У свою чергу, спікер Нацгвардії Руслан Музичук звернув увагу, що неповнолітній хлопець брав участь у таких заходах вже пізно ввечері. Тому є питання щодо батьківського контролю.

Заворушення у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, вчора, 2 листопада, у Петропавлівській Борщагівці біля однієї з будівель Нацгвардії сталися масові заворушення.

Вони почалися після того, як у мережі розповсюдили інформацію про утримання "40 СЗЧ-шників" у підвалі одного з приватних будинків. Також були вкиди про те, що з чоловіків знущаються і до них застосовують фізичну силу.

Під час заворушень в будівлі, де тримали військових, опинився 14-річний хлопець. У ЗМІ розповсюджували чутки про те, що його нібито затягли до будинку і там побили. На онлайн-трансляціях було видно, що він сильно наляканий.