ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ми - Європа епохи Середньовіччя": Зеленський прокоментував події у Нових Санжарах

Новини » Політика     21.02.2020 - 13:30
"Ми - Європа епохи Середньовіччя": Зеленський прокоментував події у Нових Санжарах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Україна говорить, що вона Європа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ми Європа епохи Середньовіччя після вчорашніх протестів у Нових Санжарах. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський також привітав українців, які повернулися з міста Ухань. Він побажав їм міцного здоров'я.

"Чесно кажучи, ми постійно кажемо, що Україна - це Європа, так от... вчора в деяких епізодах здавалося, що ми - Європа епохи Середньовіччя. На жаль, давайте не забувати, що ми всі з вами люди, а не... не хочу зараз підбирати неправильне слово", - сказав він.

Участь Президента України Володимира Зеленського у нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів.

Участь Президента України Володимира Зеленського у нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

Нагадаємо, що вчора в Україну повернулись евакуйовані з Уханя українці та іноземці. Евакуйованих українців відправили в ізольований санаторій у Нових Санжарах. Але місцеві жителі у зв'язку з цим почали сутички.

За даними глави Національної поліції Ігоря Клименка, правоохоронці продовж доби у Нових Санжарах затримали 24 людини. За фактом сутичок буде проведене відповідне розслідування дій активних учасників протесту.

РБК-Україна писало, що за результатами екстреного засідання в Нових Санжарах ввечері 20 лютого прем'єр-міністр Гонарук заявив, що люди, які діяли протиправно, били скло, мають бути притягнуті до відповідальності.

Більшість затриманих у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція Поліція встановить всіх причетних до сутичок у Нових Санжарах
Новини України Володимир ЗеленськийпротестПолтавская областьвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся