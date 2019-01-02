У Магнітогорську в результаті пожежі в маршрутці загинули люди

Ілюстративне фото

Після початку пожежі в автобусі чули хлопок

У Магнітогорську (Росія) в результаті пожежі в маршрутному таксі у вівторок, 1 січня, загинули три людини. Про це повідомив губернатор Челябінської області Борис Дубровський, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У МВС Челябінської області раніше повідомили, що в результаті загоряння в мікроавтобусі "Газель" постраждали три людини.

Поліція також уточнила, що після початку пожежі в автобусі чули хлопок, причиною якого, можливо, була несправність газового обладнання.

Заступник губернатора Челябінської області Олег Клімов розповів, що йому не відомі версії події з маршрутним таксі.

"У мене інформація, що був якийсь вибух маршрутки", - зазначив він.

На місці події працюють підрозділи МВС і ФСБ Росії.

ЗМІ відзначають, що інцидент з маршруткою стався на перехресті проспекту Карла Маркса та вулиці Правди - неподалік від будинку, де напередодні в результаті вибуху обвалився під'їзд.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху, імовірно газу в житловому будинку обвалився під'їзд. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих під завалами. На сьогодні відомо про 9 загиблих, 35 залишаються під завалами.

Серед зниклих без вісті – уродженка Хмельницької області України.