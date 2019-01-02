У Магнітогорську в результаті пожежі в маршрутці загинули люди

Після початку пожежі в автобусі чули хлопок
У Магнітогорську (Росія) в результаті пожежі в маршрутному таксі у вівторок, 1 січня, загинули три людини. Про це повідомив губернатор Челябінської області Борис Дубровський, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
У МВС Челябінської області раніше повідомили, що в результаті загоряння в мікроавтобусі "Газель" постраждали три людини.
Поліція також уточнила, що після початку пожежі в автобусі чули хлопок, причиною якого, можливо, була несправність газового обладнання.
Заступник губернатора Челябінської області Олег Клімов розповів, що йому не відомі версії події з маршрутним таксі.
"У мене інформація, що був якийсь вибух маршрутки", - зазначив він.
На місці події працюють підрозділи МВС і ФСБ Росії.
ЗМІ відзначають, що інцидент з маршруткою стався на перехресті проспекту Карла Маркса та вулиці Правди - неподалік від будинку, де напередодні в результаті вибуху обвалився під'їзд.
Нагадаємо, в ніч на понеділок, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху, імовірно газу в житловому будинку обвалився під'їзд. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих під завалами. На сьогодні відомо про 9 загиблих, 35 залишаються під завалами.
Серед зниклих без вісті – уродженка Хмельницької області України.