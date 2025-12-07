Орбан отправляет делегацию в Москву для подготовки к завершению войны в Украине

Венгрия готовится к экономической работе с Россией в послевоенном формате: в Москву отправляется делегация для обсуждения бизнес-сотрудничества и стратегических поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию венгерского издания Telex .

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в ближайшие дни в Москву отправится венгерская делегация для переговоров по вопросам бизнес-сотрудничества.

По его словам, речь идет о большой миссии, которая будет сосредоточена на подготовке к "послевоенному миру" и экономической интеграции России в мировую систему.

Другие подробности состава и задач делегации Орбан не раскрыл, отмечая необходимость стратегического подхода к будущим отношениям с Москвой.

Контекст предыдущих визитов и соглашений

Это не первый визит венгерской стороны в российскую столицу за последнее время. Орбан уже встречался с президентом РФ Владимиром Путиным 28 ноября.

В рамках переговоров обсуждались поставки газа и нефти, а также ускорение работ на атомной электростанции Пакш.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Россия обеспечит поставки энергоносителей в рамках действующих контрактов через нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток".

Планы на послевоенный период

Орбан подчеркнул, что Венгрия рассматривает экономическое сотрудничество с Россией как элемент подготовки к послевоенной экономической ситуации.

По его словам, в случае завершения войны и возможной реинтеграции России в мировую экономику страна будет действовать исходя из новых экономических реалий.

При этом он отметил, что поддерживает контакты как с Москвой, так и с Вашингтоном, однако не может раскрывать все детали переговоров.