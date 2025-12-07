Орбан отправляет делегацию в Москву для подготовки к завершению войны в Украине
Венгрия готовится к экономической работе с Россией в послевоенном формате: в Москву отправляется делегация для обсуждения бизнес-сотрудничества и стратегических поставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию венгерского издания Telex.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в ближайшие дни в Москву отправится венгерская делегация для переговоров по вопросам бизнес-сотрудничества.
По его словам, речь идет о большой миссии, которая будет сосредоточена на подготовке к "послевоенному миру" и экономической интеграции России в мировую систему.
Другие подробности состава и задач делегации Орбан не раскрыл, отмечая необходимость стратегического подхода к будущим отношениям с Москвой.
Контекст предыдущих визитов и соглашений
Это не первый визит венгерской стороны в российскую столицу за последнее время. Орбан уже встречался с президентом РФ Владимиром Путиным 28 ноября.
В рамках переговоров обсуждались поставки газа и нефти, а также ускорение работ на атомной электростанции Пакш.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Россия обеспечит поставки энергоносителей в рамках действующих контрактов через нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток".
Планы на послевоенный период
Орбан подчеркнул, что Венгрия рассматривает экономическое сотрудничество с Россией как элемент подготовки к послевоенной экономической ситуации.
По его словам, в случае завершения войны и возможной реинтеграции России в мировую экономику страна будет действовать исходя из новых экономических реалий.
При этом он отметил, что поддерживает контакты как с Москвой, так и с Вашингтоном, однако не может раскрывать все детали переговоров.
Напоминаем, что поездка венгерского премьера в Москву уже состоялась и вызвала вопросы среди партнеров по ЕС и НАТО, так как проходила в расширенном формате и сопровождалась обсуждением ключевых для Будапешта вопросов энергетики и атомной энергетики.
Отметим, что премьер Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина не имеет шансов на победу, а финансовая поддержка Киева со стороны ЕС превращается для союза в чрезмерное бремя.