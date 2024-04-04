Сийярто испугался эскалации с Россией: часть инициатив НАТО "пересечет красные линии"

"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта между НАТО и Россией в предстоящий период", - заявил он, выступая в кулуарах саммита НАТО на уровне министров иностранных дел.

Он уточнил, что уже якобы есть "намерения, которые направлены на обратное". По словам Сийярто, часть предложений "несомненно, пересечет некоторые линии, которые до сих пор считались красными".

При этом министр не раскрыл, о каких именно инициативах идет речь.