Сійярто злякався ескалації з Росією: частина ініціатив НАТО "перетне червоні лінії"

"Ми маємо зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією в майбутній період", - заявив він, виступаючи в кулуарах саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Він уточнив, що вже нібито є "наміри, спрямовані на протилежне". За словами Сійярто, частина пропозицій "безперечно, перетне деякі лінії, які досі вважалися червоними".

При цьому міністр не розкрив, про які саме ініціативи йдеться.